Setor alimentício aposta em alternativas para reduzir impacto do plástico filme

O setor de alimentação coletiva no Brasil, em constante alta e com previsão de crescimento de mais de 6% no ano de 2025, enfrenta diariamente o desafio de reduzir o impacto ambiental causado pelo consumo de descartáveis. Conforme a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC), a busca por saúde e bem-estar no trabalho tem se intensificado nos últimos anos, especialmente em cozinhas industriais e comerciais.

Entre os materiais mais utilizados está o plástico filme, aplicado na conservação de alimentos. Apesar da praticidade, o produto tem vida útil curta e se transforma em resíduo em grande escala. Estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que mais de 400 milhões de toneladas de plásticos são geradas anualmente no mundo, e cerca de metade corresponde a itens descartáveis.

Diante desse cenário, cozinhas profissionais passaram a adotar tampas de silicone reutilizáveis em substituição ao plástico filme. O modelo foi testado em operações de alimentação coletiva de grande porte, como escolas e universidades, onde a demanda por eficiência e padronização é elevada.

“Essa inovação representa mais um avanço estratégico, aliando eficiência logística à sustentabilidade”, afirma Sérgio Caires, diretor de Operações da Sodexo no segmento Escolas & Universidades, que participou dos testes iniciais da solução.

Produzidas em silicone de grau alimentício, as tampas criam vedação hermética, suportam temperaturas extremas e podem ser utilizadas em micro-ondas, estufas, câmaras frias e lava-louças. A vida útil média é estimada em cinco anos, mesmo com uso diário. Ao final do ciclo, o material é encaminhado para reciclagem e transformado em outros produtos, como pneus, em um modelo de economia circular.

Iniciativas como essa têm potencial para reduzir significativamente o volume de resíduos em cozinhas industriais, além de contribuir para a eficiência operacional. A adoção já vem sendo observada em redes de alimentação coletiva, bufês, padarias e serviços de catering.

A implementação de utensílios reutilizáveis responde a uma tendência global de diminuição da dependência de plásticos descartáveis. O movimento segue diretrizes de sustentabilidade exigidas por clientes institucionais e consumidores finais cada vez mais atentos às práticas ambientais.