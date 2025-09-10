Subsidiária da AI/R Company, WEBJUMP lança Dynamic Digital Storefront (DDS), aprimorando capacidades de personalização no Adobe Experience Cloud

SÃO PAULO, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Subsidiária da AI/R Company, a WEBJUMP, líder em soluções de e-commerce e experiência digital, anuncia o lançamento do Dynamic Digital Storefront (DDS), uma poderosa solução desenvolvida para transformar lojas online em motores de conversão de alto desempenho, por meio de personalização em tempo real e otimização contínua.

Desenvolvido com integração nativa ao Adobe Commerce Cloud, Adobe Target e Adobe Analytics, o DDS capacita empresas a oferecerem experiências de compra que se adaptam em tempo real ao comportamento de cada cliente, ao mesmo tempo em que simplifica as operações e acelera o time-to-market.

Em uma era em que as expectativas dos clientes evoluem rapidamente, as empresas, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acompanhar o ritmo. As iniciativas de personalização são frequentemente prejudicadas por ciclos de desenvolvimento longos, dados fragmentados e a necessidade de grande envolvimento da equipe de TI. Como resultado, os clientes vivenciam experiências genéricas e as marcas perdem oportunidades cruciais de conversão e fidelização.

O Dynamic Digital Storefront (DDS) da WEBJUMP integra perfeitamente todo o ecossistema Adobe Experience para oferecer uma solução escalável voltada a experiências online personalizadas. Utilizando o Adobe Analytics, o DDS capta o comportamento dos clientes em tempo real, alimentando insights diretamente no Adobe Target para definir segmentos de audiência com precisão. Isso possibilita a entrega de conteúdos dinâmicos, ofertas e recomendações personalizadas para cada usuário.

Além da personalização, o DDS oferece às equipes de marketing ferramentas ágeis de experimentação, permitindo a execução independente de testes A/B e multivariados. Isso reduz a dependência de equipes de desenvolvimento, acelera a descoberta de estratégias eficazes e diminui custos ao validar ideias antes de grandes investimentos.

O DDS coloca o controle diretamente nas mãos dos usuários de negócio, permitindo o lançamento em tempo real de campanhas de personalização, atualizações de conteúdo e otimizações, tudo isso sem longos ciclos de TI ou dependências complexas. Essa agilidade permite que as equipes respondam rapidamente ao comportamento dos clientes e às mudanças do mercado.

Embora o DDS ofereça automação poderosa, ele complementa — e não substitui — funções estratégicas, como as equipes de Otimização da Taxa de Conversão (CRO). Com testes automatizados, personalização e coleta de dados ocorrendo em segundo plano, essas equipes podem se concentrar em estratégias de nível mais alto, geração de insights e impulsionamento de resultados significativos para o negócio.

Além disso, o DDS oferece integração perfeita com estruturas existentes do Adobe Commerce por meio de APIs nativas, com a WEBJUMP fornecendo suporte técnico completo para garantir uma implantação rápida e com o mínimo de impacto na arquitetura existente.

Os casos de uso suportados pelo DDS incluem conteúdo dinâmico em homepages e páginas de produtos, recomendações de produtos com base no histórico de navegação ou compras, promoções específicas para segmentos de audiência e experiências de checkout personalizadas. Essas funcionalidades se combinam para aumentar as taxas de conversão, elevar o valor médio dos pedidos e fortalecer a fidelidade do cliente a longo prazo.

“Em um mundo digital onde a atenção do cliente é a moeda mais valiosa, oferecer uma experiência genérica já não é uma opção”, afirma Alisson Aguiar, CTO da WEBJUMP. “Com o Dynamic Digital Storefront, capacitamos as empresas a transformarem insights em tempo real em ações em tempo real, tornando a personalização não apenas acessível, mas escalável e eficaz para negócios de qualquer porte.”

Disponibilidade

O Dynamic Digital Storefront já está disponível para empresas que utilizam ou planejam implementar o Adobe Commerce. Para agendar uma demonstração ou saber como o DDS pode acelerar o crescimento digital da sua empresa, acesse webjump.ai ou entre em contato pelo e-mail dds@webjump.ai.

Sobre a WEBJUMP

A WEBJUMP, parte da AI/R, the AI Revolution Company, é uma consultoria de destaque especializada em soluções da Adobe Experience Cloud para empresas globais. Como Adobe Platinum Solution Partner, a WEBJUMP combina profundo conhecimento técnico com um serviço ágil e altamente personalizado, ajudando organizações a extrair o máximo valor de seus investimentos digitais. Nossas equipes altamente especializadas desenvolvem estratégias sob medida em áreas como comércio digital, gestão de conteúdo e ativos, personalização, analytics e jornadas do cliente, capacitando líderes de mercado a acelerar o crescimento, otimizar operações e criar experiências digitais excepcionais em escala global.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

