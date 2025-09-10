Curso da ABIMAQ aborda técnicas de vendas

Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes, melhorando as oportunidades de venda qualificadas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 16 de setembro (terça-feira), o curso Gestão na Venda Técnica: Como Desenvolver Estratégias Eficazes que Fomentem Resultados Consistentes e Replicáveis.

O conteúdo ministrado por Priscila Souza, especialista em gestão de vendas e negociação, e Jéssica Spolidório, especialista em venda de alto valor agregado e vendas utilizando inteligência artificial, ensinará as principais ferramentas para estruturar o departamento comercial na geração de resultados sustentáveis.

Além disso, o curso abordará os seguintes tópicos:

- Gestão de Dados: transformar dados em informações estratégicas com impacto direto nos resultados;

- Gestão de Pessoas: engajar e reter profissionais comprometidos e preparados para superar metas neste cenário de venda tão desafiador;

- Gestão de Processos: mensurar e identificar as causas reais dos resultados para focar nas ações que realmente impulsionam a produtividade do seu time.

Serviço: Curso - Gestão na Venda Técnica: Como Desenvolver Estratégias Eficazes que Fomentem Resultados Consistentes e Replicáveis:

Data: 16 de setembro (terça-feira)

Horário: 09h às 17h

Carga horária: 6h

Local: online, via plataforma zoom