Curso da ABIMAQ aborda técnicas de vendas
O curso será ministrado de forma on-line, via platadorma Zoom
Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes, melhorando as oportunidades de venda qualificadas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 16 de setembro (terça-feira), o curso Gestão na Venda Técnica: Como Desenvolver Estratégias Eficazes que Fomentem Resultados Consistentes e Replicáveis.
O conteúdo ministrado por Priscila Souza, especialista em gestão de vendas e negociação, e Jéssica Spolidório, especialista em venda de alto valor agregado e vendas utilizando inteligência artificial, ensinará as principais ferramentas para estruturar o departamento comercial na geração de resultados sustentáveis.
Além disso, o curso abordará os seguintes tópicos:
- Gestão de Dados: transformar dados em informações estratégicas com impacto direto nos resultados;
- Gestão de Pessoas: engajar e reter profissionais comprometidos e preparados para superar metas neste cenário de venda tão desafiador;
- Gestão de Processos: mensurar e identificar as causas reais dos resultados para focar nas ações que realmente impulsionam a produtividade do seu time.
Serviço: Curso - Gestão na Venda Técnica: Como Desenvolver Estratégias Eficazes que Fomentem Resultados Consistentes e Replicáveis:
Data: 16 de setembro (terça-feira)
Horário: 09h às 17h
Carga horária: 6h
Local: online, via plataforma zoom
Mais informações: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/1527/gestao-na-venda-tecnica-como-desenvolver-estrategias-eficazes-que-fomentem-resultados-consistentes-e-replicaveis