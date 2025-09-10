Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Curso da ABIMAQ aborda técnicas de vendas

O curso será ministrado de forma on-line, via platadorma Zoom

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/09/2025 17:18

compartilhe

Siga no
x
Curso da ABIMAQ aborda técnicas de vendas
Curso da ABIMAQ aborda técnicas de vendas crédito: DINO

Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes, melhorando as oportunidades de venda qualificadas, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 16 de setembro (terça-feira), o curso Gestão na Venda Técnica: Como Desenvolver Estratégias Eficazes que Fomentem Resultados Consistentes e Replicáveis.

O conteúdo ministrado por Priscila Souza, especialista em gestão de vendas e negociação, e Jéssica Spolidório, especialista em venda de alto valor agregado e vendas utilizando inteligência artificial, ensinará as principais ferramentas para estruturar o departamento comercial na geração de resultados sustentáveis.

Além disso, o curso abordará os seguintes tópicos:

- Gestão de Dados: transformar dados em informações estratégicas com impacto direto nos resultados;

- Gestão de Pessoas: engajar e reter profissionais comprometidos e preparados para superar metas neste cenário de venda tão desafiador;

- Gestão de Processos: mensurar e identificar as causas reais dos resultados para focar nas ações que realmente impulsionam a produtividade do seu time.

Serviço: Curso - Gestão na Venda Técnica: Como Desenvolver Estratégias Eficazes que Fomentem Resultados Consistentes e Replicáveis:

Data: 16 de setembro (terça-feira)

Horário: 09h às 17h

Carga horária: 6h

Local: online, via plataforma zoom

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/1527/gestao-na-venda-tecnica-como-desenvolver-estrategias-eficazes-que-fomentem-resultados-consistentes-e-replicaveis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay