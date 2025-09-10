Veritas Capital fecha seu nono fundo principal com limite máximo de US$ 14,4 bilhões

A Veritas Capital ("Veritas"), líder em investimentos na interseção entre tecnologia e governo, anunciou hoje o fechamento final do Fundo IX da Veritas Capital ("Fundo IX"), com US$ 14,4 bilhões em compromissos de capital agregados. O Fundo IX obteve um excesso de subscrições significativo, com a demanda superando o limite máximo e a meta inicial de US$ 13 bilhões. A captação representa um aumento de 35% em relação ao Fundo VIII, que fechou em US$ 10,7 bilhões em 2022. Com o fechamento do Fundo IX, a Veritas agora administra mais de US$ 54 bilhões em ativos em suas estratégias, reforçando sua posição como líder em investimentos com foco em tecnologia.

"O Fundo IX representa um importante avanço para a Veritas, e estou profundamente orgulhoso de nossa equipe e das parcerias duradouras que possibilitaram este marco", disse Ramzi Musallam, Diretor Executivo e Sócio-Gerente da Veritas. "Em um dos ambientes de captação de recursos mais desafiadores da história recente, a grande demanda pelo Fundo IX é um claro endosso de nossa estratégia e plataforma. À medida que a tecnologia define cada vez mais o futuro da segurança nacional, avança a prestação de serviços de saúde e impulsiona a economia em geral, este Fundo nos capacita a expandir nosso impacto, aproveitar novas oportunidades e continuar impulsionando a inovação onde mais importa."

O Fundo IX impulsiona o foco da Veritas em negócios essenciais e resilientes em mercados altamente regulamentados e em profunda transformação. Estes setores vivenciam um crescimento secular,àmedida que software, dados e IA remodelam o funcionamento das sociedades. Desenvolvida com base em profundidade de domínio, propriedade intelectual patenteada e um manual estratégico repetível, a plataforma da Veritas foi criada para gerar valor em mercados complexos de importância mundial.

A liderança e os resultados da Veritas vêm conquistando reconhecimento consistente, incluindo uma classificação entre as 10 melhores do mundo pela HEC Paris–Dow Jones durante três anos consecutivos e sendo nomeada a empresa de aquisições de melhor desempenho dos EUA pela Preqin em 2023.

Sobre a Veritas Capital

A Veritas é uma empresa de investimentos de longa data em tecnologia, com mais de US$ 54 bilhões em ativos sob gestão e foco em empresas que operam na interseção entre tecnologia e governo. A empresa investe em corporações que fornecem produtos, serviços e softwares de missão crítica, sobretudo tecnologia e soluções tecnológicas, para clientes governamentais e comerciais ao redor do mundo. A Veritas busca agregar valor ao transformar de modo estratégico as empresas nas quais investe, mediante meios orgânicos e inorgânicos. Aproveitar a tecnologia para causar um impacto positivo em áreas de vital importância, como saúde, educação, energia e segurança nacional, é fundamental para a empresa. A Veritas se orgulha de ser administradora de ativos nacionais e internacionais, ao melhorar a qualidade da saúde, enquanto reduz custos, promove o avanço dos sistemas educacionais, acelera a transição energética e protege nossa nação e nossos aliados. Para mais informações, acesse www.veritascapital.com.

O recebimento pela Veritas de quaisquer prêmios ou classificações aqui citados não constitui, de modo algum, indicativo da experiência de qualquer investidor individual com a Veritas ou do futuro desempenho de quaisquer fundos da Veritas. Tais classificações e prêmios não devem ser considerados uma recomendação ou avaliação dos negócios de gestão de investimentos da Veritas. Avisos importantes, isenções de responsabilidade e detalhes sobre quaisquer prêmios ou classificações em referência estão disponíveis aqui.

