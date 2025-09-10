ANTT já autorizou três empresas a pagarem vale-pedágio por leitura de placas

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já autorizou três instituições a operarem o pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) por meio da leitura automática de placas dos caminhões. Homologada na última semana, a empresa nstech, especializada em softwares de Supply Chain, se junta à Roadcard e ao Banco Bradesco, segundo portarias recentes publicadas no Diário Oficial da União.

A tecnologia pioneira que viabiliza essa forma de pagamento foi desenvolvida pela startup MeuPedágio.com, plataforma especializada em soluções digitais para gestão do VPO e pagamentos eletrônicos de pedágio. O sistema utiliza reconhecimento óptico de caracteres (OCR) das placas, dispensando o uso de tags de pedágio, tradicionalmente necessárias para esse tipo de operação.

Para terem acesso a essa solução, os caminhoneiros ainda dependem da implantação do sistema nas concessionárias de rodovias, responsáveis por integrar a tecnologia em suas praças de pedágio e portais de Free Flow.

Para acelerar a implantação, a MeuPedágio.com está patrocinando a inovação, financiando as integrações necessárias com os sistemas de arrecadação já existentes nas concessionárias de rodovias. “O objetivo é reduzir barreiras técnicas e permitir que os motoristas tenham acesso mais rápido a essa alternativa moderna e inclusiva”, explica Éder Leônidas, cofundador da MeuPedágio.com.

Segundo ele, além de dar mais agilidade e reduzir custos no Transporte Rodoviário de Cargas, o pagamento de vale-pedágio pela leitura de placas tem outra vantagem: “Trata-se de um sistema acessível a milhares de caminhoneiros que não têm cartão de crédito ou conta bancária, meios necessários para o uso das tags de pedágio”, completa o executivo.

O modelo de pagamento por leitura de placas representa um avanço regulatório e tecnológico para o setor, ao ampliar a digitalização e a rastreabilidade do cumprimento das obrigações legais do vale-pedágio. Para transportadoras, embarcadores e motoristas autônomos, a solução promete mais eficiência, redução de custos e inclusão financeira.

