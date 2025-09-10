DTA Simplificada pode ampliar agilidade nas operações logísticas

A DTA Simplificada (Declaração de Trânsito Aduaneiro Simplificada) tem ganhado destaque como mecanismo estratégico para empresas com certificação OEA – Operador Econômico Autorizado – na modalidade segurança, oferecendo maior fluidez e previsibilidade às cadeias logísticas sensíveis, como a do setor farmacêutico.

Na prática, o modelo permite o transporte de mercadorias sob controle aduaneiro entre recintos alfandegados com dispensa de vistoria e lacração na origem pela Receita Federal, além da possibilidade de remoções em qualquer dia e horário.

Segundo Gustavo dos Reis, Diretor da Kenk?, essa evolução “representa um avanço operacional relevante, pois reduz o tempo de permanência da carga em zona primária e melhora a gestão de estoque e atendimento às exigências sanitárias e de qualidade”.

De acordo com dados da Receita Federal, desde a regulamentação da modalidade via Instrução Normativa RFB nº 2.154/2023 e Portaria Coana nº 164/2024, as remoções através da modalidade DTA Simplificada já representam uma parcela crescente dos trânsitos autorizados entre portos/aeroportos e centros logísticos com estrutura adequada. O modelo atende especialmente empresas com rígido controle de processos e perfil de baixo risco fiscal e operacional.

Com experiência em armazenagem e distribuição de medicamentos, insumos e produtos para saúde, a Kenk? reforça que a adesão ao modelo exige planejamento, infraestrutura validada pela Anvisa e conformidade permanente com as diretrizes da Receita Federal.

“A DTA Simplificada consolida a atuação da Kenk? como um elo seguro, eficiente e integrado entre portos/aeroportos e o paciente final”, completa Reis.