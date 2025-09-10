dLocal e Western Union se unem para impulsionar pagamentos digitais na América Latina

A dLocal, (NASDAQ: DLO), plataforma líder de pagamentos que conecta empresas globais a mercados emergentes, e a Western Union®, (NYSE: WU), empresa líder em transferências internacionais de dinheiro, anunciaram hoje uma aliança estratégica para habilitar métodos de pagamento digital nas plataformas on-line da Western Union na América Latina.

Western Union partners with dLocal

Impacto estratégico regional

O acordo visa proporcionar aos clientes da Western Union uma experiência de pagamento mais ágil e moderna, alinhada com os hábitos e preferências locais. Ele incorpora métodos de pagamento alternativos e relevantes localmente, como cartões e transferências bancárias, aos canais digitais da marca em países como Chile, México, Peru, Panamá, Argentina e Brasil, com forte potencial para expansão regional.

Esta colaboração entre a dLocal e a Western Union ampliará a gama de soluções de pagamento para clientes de remessas. Ela concederá maior autonomia para escolher como, quando e de onde gerenciar suas transferências internacionais de dinheiro, de acordo com suas preferências e necessidades.

Além disso, a aliança promoverá o crescimento do ecossistema digital na América Latina, gerando novas oportunidades de negócios em segmentos com alta adoção de soluções digitais.

“A colaboração com a Western Union demonstra nosso compromisso em impulsionar as remessas digitais em mercados emergentes, contribuindo para a redução de custos, agilização das transferências e oferecendo opções de pagamento adaptadas às preferências locais dos usuários”, afirmou Joaquin Moreno, vice-presidente de Vendas para a América. “Ao integrar nossa rede de pagamentosàplataforma deles, estamos facilitando não apenas o acesso a métodos de pagamento locais e alternativos, mas também proporcionando uma experiência aprimorada de envio e recebimento de remessas na América Latina.”

“Por trás de cada transferência de dinheiro, existe uma história que conecta famílias e comunidades. Nosso objetivo é oferecer mais e melhores soluções para garantir aos nossos clientes uma experiência superior”, disse Mauricio García, presidente interino da Western Union para a região da América Latina e Caribe. “Esta aliança é motivo de grande orgulho para nós, pois nos aproxima do propósito de facilitar conexões significativas por meio de serviços financeiros modernos, acessíveis e personalizados”, acrescentou.

Essa colaboração surge em um momento decisivo para a região, onde as remessas e a adoção de canais digitais continuam a crescer rapidamente. Em 2024, a América Latina e o Caribe atingiram um recorde histórico de 161 bilhões de dólares em remessas, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com quase metade dessas transações já realizadas por meio de plataformas digitais. Com essa integração, a dLocal e a Western Union dão um passo importante no apoio a essa transformação e na melhoria da experiência dos milhões de pessoas que dependem desses serviços todos os dias.

Sobre a dLocal

A dLocal impulsiona pagamentos locais em mercados emergentes, conectando empresas globais com bilhões de consumidores em regiões como Ásia-Pacífico, Oriente Médio, América Latina e África. Por meio do conceito “One dLocal” (uma API direta, uma plataforma e um contrato), empresas globais podem aceitar pagamentos, enviar pagamentos e liquidar fundos globalmente, sem a necessidade de gerenciar múltiplos processadores ou estabelecer entidades locais. Para informações adicionais, visite https://www.dlocal.com.

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) está comprometida em ajudar pessoas ao redor do mundo que aspiram a construir um futuro financeiro para si mesmas, seus entes queridos e suas comunidades. Nossos líderes em serviços digitais de finanças, pagamentos e transferências de dinheiro transfronteiriços e multimoedas permitem que consumidores, empresas, instituições financeiras e governos, em mais de 200 países e territórios e em mais de 130 moedas, se conectem com bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras e cartões digitais e uma presença global de centenas de milhares de locais de varejo. Nosso objetivo é fornecer serviços financeiros acessíveis que ajudem pessoas e comunidades a prosperar. Para informações adicionais, visite www.westernunion.com.

