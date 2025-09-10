Gerente da Vedacit ensina como impermeabilizar piscinas da forma correta

A impermeabilização de piscinas é um assunto que merece atenção redobrada, uma vez que se trata de um espaço sujeito a grandes movimentações estruturais. O gerente técnico da Vedacit, Anderson de Oliveira, preparou dicas com cuidados essenciais para evitar problemas como rachaduras, infiltrações recorrentes e perda de estanqueidade.

Recentemente, a empresa lançou produtos voltados especificamente para esta finalidade. Para saber que produto utilizar para impermeabilizar corretamente, basta consultar a inteligência artificial da Vedacit, por meio do assistente Val: https://qrfy.io/q70v7GCIym.

As dicas do especialista seguem abaixo:

1 – Regularizar a estrutura

Antes da impermeabilização, verificar se o concreto está bem curado (mínimo de 28 dias), sem fissuras nem falhas de concretagem. É importante corrigir imperfeições e fazer a meia-cana em todos os cantos para evitar pontos de fragilidade.

2 - Reforçar os detalhes construtivos

"Os maiores riscos de infiltração estão em juntas de concretagem, ralos e passagens de tubulação", diz Oliveira. Por isso, é fundamental aplicar a manta estruturante em toda a área, mas se atentando a esses pontos e utilize selantes elásticos para garantir a vedação.

3 - Escolher produto flexível e resistente à pressão

Piscinas exigem impermeabilizantes com alta elasticidade e resistência, capazes de suportar contato contínuo com a água.

Para o gerente da Vedacit, pequenos descuidos, como não executar a meia-cana ou economizar na espessura das demãos, podem gerar infiltrações difíceis e caras de corrigir depois.

Além disso, o teste de estanqueidade, muitas vezes deixado de lado, é indispensável para validar o sistema antes do acabamento. Já nos acabamentos, substituir rejunte rígido por selante elástico nos cantos garante flexibilidade e durabilidade. "Atenção aos detalhes é o que assegura uma obra realmente protegida contra a umidade”, finaliza o especialista.