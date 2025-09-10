Tuvis promove painel sobre riscos do WhatsApp corporativo

A Tuvis, startup que já atua em quase todos os maiores bancos do Brasil, vai liderar o painel “Como Superar os Riscos de Segurança e Compliance no WhatsApp” durante o Mind The Sec 2025. A discussão, que acontece no dia 18 de setembro, às 15h30, no Palco 4 PT4 Karen Spärck Jones, contará com a participação de grandes líderes de cibersegurança do país.

Com 147 milhões de usuários, o Brasil é o segundo país que mais usa WhatsApp no mundo, e oito em cada dez consumidores preferem se comunicar com empresas pelo aplicativo. Essa popularidade, no entanto, o torna um alvo constante para golpistas. De acordo com a Febraban, o golpe do WhatsApp é o mais comum no Brasil, com riscos que incluem comprometimento da confidencialidade de dados, fraudes, phishing e ataques cibernéticos.

“O WhatsApp é uma ferramenta essencial para o atendimento ao cliente, mas também representa um desafio gigante para a governança das empresas”, afirma Deborah P. Wanzo, CEO da Tuvis, que irá moderar o painel. “Queremos mostrar aos participantes como as maiores companhias do país utilizam a tecnologia para superar esses riscos, garantindo a segurança e o compliance sem prejudicar a eficiência da comunicação corporativa”, diz.

No debate, painelistas executivos de cibersegurança compartilharão como eles gerenciam a segurança do WhatsApp na prática, oferecendo insights para outras empresas que buscam equilibrar a agilidade de um canal de comunicação com a necessidade de proteção contra fraudes e ataques.