Marcelo Tostes lança candidatura à presidência da ABCCMM

Advogado e criador mineiro entra na disputa pela principal entidade do cavalo Mangalarga Marchador, setor que movimenta bilhões e influencia o agronegócio nacional

Meta title: Marcelo Tostes disputa presidência da ABCCMM em 2025

Meta description: Advogado e criador mineiro Marcelo Tostes lança candidatura à presidência da ABCCMM. Eleição define rumos do Mangalarga Marchador, raça que movimenta bilhões no Brasil.

Slug: marcelo-tostes-abccmm-2025

Palavras-chave: Marcelo Tostes, ABCCMM, eleição ABCCMM 2025, Mangalarga Marchador, cavalo Marchador, agronegócio, leilões de cavalos

O advogado e empreendedor mineiro Marcelo Tostes, 53 anos, lançou sua candidatura à presidência da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) (https://www.abccmm.org.br?utm_source=chatgpt.com). A eleição está prevista para acontecer em Belo Horizonte, Minas Gerais, e deve definir os rumos de uma das entidades mais influentes do agronegócio brasileiro.

Fundador de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do país e criador de cavalos com o Haras M. Tostes, que abriga cerca de 400 animais, Tostes ampliou sua atuação no setor em maio de 2025, ao inaugurar o Centro Equestre M. Tostes, em Ouro Preto. Agora, busca liderar a associação responsável por ditar regras, registrar animais e organizar os principais eventos da raça Mangalarga Marchador.

A ABCCMM reúne mais de 700 mil cavalos registrados e movimenta bilhões de reais por ano em leilões, genética, turismo rural e insumos veterinários. Apenas em 2023, os leilões oficiais da entidade somaram R$ 400 milhões, segundo balanço publicado pela associação (https://www.abccmm.org.br/noticias?utm_source=chatgpt.com). O impacto se estende a pequenos criadores e comunidades rurais, que dependem da instituição para acessar genética, certificação e mercado.

Eleição define rumos do setor

Mais do que escolher um dirigente, a eleição da ABCCMM é considerada uma disputa estratégica dentro do agronegócio. O presidente eleito será responsável por definir a agenda de eventos nacionais e internacionais, estabelecer regras de julgamento e registro genealógico, negociar parcerias com governos e empresas e equilibrar interesses de grandes e pequenos criadores.

“Guardar o passado é papel do conservador. Construir o futuro é missão do inovador — e é esse o caminho que proponho para a ABCCMM”, afirma Marcelo Tostes, candidato à presidência da ABCCMM, em texto oficial da campanha Marchador para Todos.(https://www.marchadorparatodos.com.br?utm_source=chatgpt.com)

Peso econômico e cultural do Marchador

O Mangalarga Marchador é considerado um dos maiores plantéis de cavalos de raça da América Latina, com relevância econômica e cultural. De acordo com levantamento da revista especializada Compre Rural (2025) (https://www.comprerural.com/leilao-de-r-24-milhoes-marca-inauguracao-do-centro-equestre-vila-gale?utm_source=chatgpt.com), o leilão de inauguração do Centro Equestre M. Tostes alcançou R$ 24 milhões em vendas, sendo citado como um dos maiores da história da raça.

Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)(https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/equideocultura/2023/equinos-no-brasil-diagnostico-situacao-economica.pdf?utm_source=chatgpt.com), o segmento de equinos movimenta cerca de R$ 16 bilhões anuais no Brasil, com o Marchador respondendo por grande parte desse valor. Além dos haras de elite, o setor gera empregos diretos e indiretos em fazendas, clínicas veterinárias, turismo rural, transporte e comércio de insumos. O cavalo também se consolidou como símbolo cultural em cavalgadas, festas tradicionais e eventos regionais.

Próximos passos

A eleição da ABCCMM em 2025 será decisiva para definir se a gestão seguirá o modelo atual ou se abrirá espaço para novos projetos de profissionalização e expansão internacional. Marcelo Tostes apresenta-se como candidato que conecta sua experiência em direito e empreendedorismo à busca por maior democratização e inclusão de criadores.