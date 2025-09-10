Acidentes em operações logísticas caem até 90% com tecnologias de prevenção

O mapeamento de situações de perigo em operações logísticas, por meio de dispositivos tecnológicos, pode reduzir em até 90% os riscos de acidentes, evitando multas e indenizações, devido a lesões graves ou fatalidades, além da queda na confiança e produtividade das equipes. Os dados são de estudos feitos pela AHM Solution, especialista em gestão de riscos e danos na logística, com base no monitoramento de operações de seus clientes.

“Em operações com alto fluxo de veículos e pessoas no mesmo ambiente, o risco de acidentes é elevado. E os dados coletados por novas tecnologias reduzem a dependência do fator humano e ajudam a promover um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente”, explica Afonso Moreira, CEO da AHM Solution.

Em um fabricante de papel, por exemplo, o ambiente inseguro ocasionou perda de volume de carregamento (dobrando o tempo necessário) e altos custos com medidas corretivas e treinamentos. Além disso, falta de visibilidade em pontos cegos e o alto ruído na operação (acima de 85 decibéis) dificultavam a eficácia de alarmes sonoros, aumentando o risco de colisões.

Como funciona

Moreira ressalta a importância dos dispositivos de gestão de risco de acidentes em operações logísticas. “A coleta e análise de informações em tempo real são cruciais para decisões assertivas e aprimoramento contínuo”, afirma.

O especialista explica que o mapeamento das zonas e situações de risco numa operação começa com um diagnóstico aprofundado dos processos e fluxos da operação – metodologia denominada de Site Assessment. “Levantamos informações cruciais, incluindo histórico de incidentes e necessidades específicas, para propor soluções customizadas. Isso garante que as tecnologias implementadas gerem valor real e mensurável”, completa Moreira.

Tecnologias e coleta de dados

A partir do diagnóstico de cada operação, AHM Solution recomenda a implementação de uma ou mais tecnologias para tornar a atividade mais produtiva e segura. Uma delas é o Hit-Not, um sistema de detecção de proximidade que gera um campo eletromagnético que detecta pedestres e outros veículos mesmo através de barreiras físicas, como paredes e porta-paletes.

O sistema Hit-Not é composto por dispositivos que são instalados nos veículos e nos coletes de pedestres e que emitem alarmes visuais, sonoros e de vibração quando um deles entra em uma zona de perigo. A tecnologia coleta dados sobre situações de risco de acidentes e pode ativar a desaceleração das empilhadeiras automaticamente.

Outra solução de prevenção de acidentes em logística é o IRIS, um sensor infravermelho que detecta coletes com fitas refletivas, registrando situações de risco e enviando imagens para gestão remota e análise de tendências. Ideal para operações em áreas abertas.

Casos de sucesso

Para mitigar riscos de acidentes em um ambiente com alto nível de ruídos, uma indústria de papeis implementou o Hit-Not. O monitoramento das interações e a sinalização luminosa contribuíram para elevar a segurança operacional.

A mesma tecnologia foi aplicada por uma multinacional do setor de vidros, para evitar acidentes em pontos cegos da operação. A capacidade do Hit-Not de detectar movimentações através de barreiras e integrar-se a controles de máquina ofereceu uma camada adicional de segurança.

Em outra indústria de vidros para equipamentos touch, foram utilizadas etiquetas de impacto, cujos dados auxiliam na validação da embalagem mais adequada.

E no setor ferroviário, uma indústria adotou o IRIS em uma operação com alta movimentação e espaços restritos. O resultado foi a criação de novas regras de segurança e uma mudança cultural entre os colaboradores.

Suporte da Informação

O uso de tecnologias combinado com a revisão de procedimentos administrativos, treinamentos e auditorias contínuas, garante a eficácia das soluções. “A análise dados gerados pelos dispositivos permite identificar tendências, otimizar configurações de segurança e assegurar que as operações sejam também produtivas e em conformidade com as políticas da empresa”, conclui Afonso Moreira.

