NetApp moderniza armazenamento de objetos com melhor velocidade, escalabilidade e segurança

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje a StorageGRID® 2.0 da NetApp, solução de armazenamento de objetos escalonável e definida por software, criada para dados não estruturados. Essa versão mais recente da StorageGRID apresentará novos recursos criados para aprimorar as iniciativas de IA, melhorar os dados de segurança e modernizar a infraestrutura de dados das organizações.

Independente de se as empresas estão nos estágios iniciais da modernização dos seus data lakes ou estão experimentando com aplicações avançadas de IA, elas precisam gerenciar e armazenar volumes enormes de dados não estruturados, como texto, vídeo, dados de máquina e sensores, logs de servidores e muito mais. As empresas que querem aproveitar esse universo crescente de dados precisam de uma solução segura, com bom custo-benefício e escalonável, tornando o armazenamento de objetos um componente essencial do seu ambiente primário de armazenamento.

"Como líder comprovado do setor em armazenamento de objetos no local, a StorageGRID da NetApp fornece a escalabilidade, boa relação custo-benefício e desempenho necessários para alimentar modernas cargas de trabalho, como a IA", afirmou Sandeep Singh, vice-presidente sênior e gerente geral de Armazenamento Empresarial da NetApp: "Nossas mais recentes atualizações permitem que os clientes desenvolvam seus ativos de dados baseados em objetos com mais segurança e acelerem as cargas de trabalho, assim eles podem focar em colocar seus dados em prática".

A StorageGRID 12.0 da NetApp apresenta novos recursos criados para fortalecer o armazenamento de objetos na infraestrutura inteligente de dados dos clientes, incluindo:

Melhor escalonamento para cargas de trabalho de IA : a StorageGRID 12.0 inclui novos recursos para caching avançado, que melhoram a eficiência e a escalabilidade para treinamento de IA e outras cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC, high-performance computing), impulsionando o desempenho com até 20x mais produtividade do que antes. Além disso, suporta o versionamento de conjuntos de dados de IA com ramificações de bucket. Os clientes conseguem iterar com mais facilidade os projetos de IA em escala, facilitar os fluxos de desenvolvimento e teste, e tornar seus armazenamentos de dados mais resilientes. Essa nova característica permite que os usuários criem rapidamente clones dos seus buckets de armazenamento de objetos com eficiência de espaço para usar em seus fluxos de trabalho e permitir recuperação mais rápida no caso de disrupção.

Gestão simplificada : a StorageGRID 12.0 inclui vários aprimoramentos, que variam desde upgrades para melhor firmware de unidade até melhor capacidade de arquivar registros, que foram criados para simplificar a experiência dos administradores. Os administradores podem automatizar as atualizações de firmware das unidades em todos os nós, reduzindo o trabalho manual gasto em tarefas de manutenção.

: a StorageGRID 12.0 inclui vários aprimoramentos, que variam desde upgrades para melhor firmware de unidade até melhor capacidade de arquivar registros, que foram criados para simplificar a experiência dos administradores. Os administradores podem automatizar as atualizações de firmware das unidades em todos os nós, reduzindo o trabalho manual gasto em tarefas de manutenção. Melhores recursos de segurança e resiliência cibernética: a StorageGRID 12.0 inclui atualizações que aumentam a segurança dos ambientes de armazenamento de objetos. A solução agora é compatível com padrões aprimorados de criptografia, com criptografia AES GCM adicionada de verificação de integridade, criptografia mais forte no disco e bloqueamento padrão para portas SSH. Os clientes também fornecem suporte mais facilmente a conjuntos de dados imutáveis para IA, aproveitando o novo suporte a bloqueio de objeto na replicação entre grades.

