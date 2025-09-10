Pilates ganha espaço no mercado de franquias de bem-estar

O Pilates vem consolidando sua presença no mercado de franquias de bem-estar no Brasil, impulsionado pelo crescimento do setor e por mudanças no comportamento do consumidor. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar teve um aumento no faturamento em 2024. A busca por serviços que promovam saúde física e emocional, aliada à procura por modelos de negócio sustentáveis, tem favorecido a expansão de redes especializadas na modalidade.

Com quase 360 unidades em operação e a expectativa de ultrapassar 400 ainda em 2025, a Pure Pilates adota um método de ensino próprio e estrutura seu modelo de franquia com foco em padronização de processos e suporte às unidades.

“O sucesso do Pilates está na sua essência: é uma atividade que promove bem-estar físico e emocional de forma acessível, segura e eficaz para todos os perfis. Isso, naturalmente, impulsiona a procura e, consequentemente, torna o negócio altamente rentável”, afirma Roberto Perfeito Serroni, diretor de expansão da Pure Pilates.

Segundo Roberto, o crescimento da rede é reflexo de uma construção sólida e estratégica. “Nosso modelo é baseado em critérios rígidos de seleção de franqueados e pontos comerciais. Além disso, estamos sempre à frente, investindo em tecnologia, capacitação, experiência do cliente e parcerias com grandes players, como MetaLife e Wellhub (Gympass)”, explica.

Segundo a Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising, o modelo de franquias no Brasil acelerou seu crescimento no segundo trimestre deste ano. O levantamento revelou que o setor registrou alta nominal de 14,2% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 69,9 bilhões. O perfil dos franqueados no setor de Pilates é diversificado, abrangendo desde profissionais da área da saúde até executivos em transição de carreira, com destaque para a crescente participação de mulheres empreendedoras.

A rede adota uma estrutura que inclui plataforma de gestão, ambiente próprio para capacitação de profissionais e atendimento híbrido, com aulas presenciais e online. Também utiliza ferramentas de geomarketing para análise de localização.

Informações detalhadas sobre investimento e projeções financeiras podem ser consultadas no site da empresa.

“Nós entregamos um suporte completo, desde a análise de viabilidade até o acompanhamento diário da operação. O franqueado não caminha sozinho, essa é uma das principais razões pelas quais nunca tivemos uma unidade encerrada desde a fundação da rede”, conclui Serroni.