BR Brand invest em dois estandes na Beauty Fair 2025

A BR Brand Imports, importadora brasileira de perfumes, cosméticos e itens de beleza, participa da 20ª edição da Beauty Fair, realizada de 6 a 9 de setembro de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo. Neste ano participa do novo Pavilhão do Perfume (Rua AA-3) além de marcar presença no setor de Negócios (Rua I – 8) da Beauty Fair.

Segundo Ivana Menezes, diretora comercial e de marketing da BR Brand, “a participação tem como objetivo apresentar lançamentos da empresa e manter contato com parceiros comerciais”.

No setor de perfumaria, a categoria Body Splash registrou aumento de 154% em receita em 2024, comparado ao mesmo período de 2023, movimentando cerca de R$ 35 milhões, conforme dados da consultoria Circana Negócios de Beleza - Beauty Fair. O segmento de fragrâncias árabes apresentou crescimento de 380% em 2024, movimentando mais de R$ 20 milhões no Brasil, segundo a mesma consultoria FashionNetwork Brasil.

Fundada em 2010, a BR Brand possui oito marcas exclusivas em seu portfólio, distribuídas em perfumarias, drogarias, redes varejistas e e-commerces no Brasil. “O consumidor brasileiro é um dos mais apaixonados por fragrâncias no mundo, nosso papel é trazer novidades que unem qualidade, autenticidade e preços acessíveis”, diz Ivana Menezes, diretora comercial e de marketing da BR Brand.

Lançamentos na feira:

Essenciart Body Splash: seis fragrâncias (Radiance, Elegance, Romance, Exotic, Mistery e Desire);

Khadlaj Perfumes: seis fragrâncias árabes (Aura Crisp Flower, Fursan White, Karus Blu Spice, Shiyaaka Blue, Island, Sara);

La Rive: dois perfumes masculinos (Fearless Men e The Greatest);

La Florentina: sabone­te Figo Toscano e seis sabonetes vegetais com azeite de oliva orgânico e extratos naturais.

A empresa atua nos segmentos masstige e nicho, com portfólio de fragrâncias importadas e marcas próprias.