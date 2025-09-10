Changan Acelera Expansão na Europa com Portefólio Diversificado de Tecnologias e Produtos na IAA Mobility 2025

A Changan apresentou os seus produtos CHANGAN DEEPAL e AVATR na IAA Mobility 2025, esta segunda-feira. Sob o lema “Changan: Partilhar o Futuro”, a empresa deu a conhecer as suas mais recentes tecnologias de eletrificação e inteligência em três áreas de exposição dedicadas.

A Changan exibiu diversos modelos direcionados ao público europeu, incluindo os CHANGAN DEEPAL S05, S07, bem como os AVATR 06, 07 e 012, além de ter revelado o primeiro carro conceito da AVATR, o Xpectra. A exposição também destacou tecnologias de ponta, como a bateria de estado sólido Golden Shield, o motor híbrido dedicado New BlueCore HE1.5NA, o sistema de propulsão elétrica New BlueCore e o SDA Pilot, todas inovações que representam avanços significativos para o setor e que despertaram grande interesse entre os visitantes, especialistas da indústria e meios de comunicação.

Para além da apresentação dos seus mais recentes modelos e tecnologias, a Changan reafirmou o seu compromisso de longo prazo com o mercado europeu. “Na Europa, para a Europa traduz a nossa visão e determinação. A Changan está empenhada num crescimento sustentado e numa profunda integração local,” afirmou Zhao Fei, Diretor-Geral do China Changan Automobile Group.

Com mais de duas décadas de presença na Europa — incluindo centros de investigação e desenvolvimento no Reino Unido, Itália e Alemanha — a Changan detém a capacidade de desenvolver produtos adaptados às necessidades dos consumidores europeus. A gama europeia da Changan incluirá veículos totalmente elétricos (BEV) e híbridos plug-in (PHEV), sendo os CHANGAN DEEPAL S07 e S05 os primeiros modelos 100% elétricos a entrar no mercado europeu.

Com mais de 150 adaptações específicas para o mercado europeu e tendo alcançado a classificação máxima de 5 estrelas nos testes de segurança Euro NCAP, o S07 já foi lançado na Noruega e na Alemanha, estando prevista a sua estreia no Reino Unido. Como um dos modelos estratégicos da Changan para garantir o sucesso na Europa, o CHANGAN DEEPAL S05 teve a sua estreia oficial no continente europeu durante a IAA.

Desde a criação do seu Centro de Design de Turim, em 2001, atéàsua presença de destaque na edição de 2025 do salão automóvel IAA de Munique, a Changan tem vindo a consolidar a sua posição como líder através da inovação tecnológica contínua e da expansão nos mercados internacionais. À medida que acelera o seu processo de globalização, a Changan continua a apostar na eletrificação e nas tecnologias inteligentes como competências essenciais, com o objetivo de se tornar uma empresa automóvel com competitividade global.

