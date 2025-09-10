OpenFX é lançada no Brasil

OpenFX, A empresa de infraestrutura FX, que moderniza a forma como as instituições movimentam dinheiro em todo o mundo, está agora disponível no Brasil, oferecendo uma solução mais simplificada para pagamentos internacionais. Essa expansão melhorará drasticamente o acesso do país aos mercados FX, apoiando seu setor de remessas, que já é competitivo, e oferecendo mais liquidez a todas as empresas que dependem de pagamentos internacionais.

A expansão da OpenFX para o Brasil segue-seàsua recente ronda de financiamento de 23 milhões de dólares liderada pela Accel eàsua entrada no México.

“O Brasil construiu algo notável: uma infraestrutura de pagamentos digitais que movimenta dinheiro instantaneamente para 150 milhões de pessoas, um ecossistema de fintech que rivaliza com o Silicon Valley e campeões industriais que alimentam e abastecem o mundo,” afirma Prabhakar Reddy, fundador e CEO da OpenFX. “No entanto, quando essas mesmas empresas ultrapassam as fronteiras do Brasil, elas se deparam com um obstáculo: pagamentos internacionais que levam dias, em vez de segundos. Estamos disponibilizando as soluções da OpenFX no Brasil para fornecer a infraestrutura financeira moderna que suas empresas merecem, eliminando atrasos artificiais que restringem o crescimento e liberando todo o potencial do país no cenário mundial.”

Apesar do dinamismo econômico e do sucesso doméstico do PIX no Brasil, as empresas ainda enfrentam dificuldades significativas ao realizar transações internacionais. Os robustos setores de commodities e manufatura do país são limitados por uma infraestrutura de pagamentos obsoleta, que leva a atrasos de vários dias nas liquidações, preços opacos, altos custos de transação (geralmente de 1 a 3%) e um significativo capital de giro retido ao lidar com parceiros globais. Isso cria uma desconexão entre a eficiência instantânea que as pessoas e as empresas desfrutam em casa e a realidade lenta e cara do comércio internacional.

A OpenFX foi criada especificamente para preencher essa lacuna. A plataforma fornece a infraestrutura para estender os princípios em tempo real do PIX aos pagamentos globais, permitindo transações rápidas e econômicas para os exportadores e importadores do Brasil. Para o ecossistema de fintech de classe mundial do país, a OpenFX aumenta a eficiência e libera a capacidade de criar novos produtos internacionais, tudo isso enquanto se integra perfeitamente ao PIX.

Construindo uma infraestrutura sem fronteiras para os mercados globais

No último ano, a OpenFX já alcançou US$ 10 bilhões em volume anualizado de transações internacionais, causando um impacto significativo e direto nas operações de seus clientes. Com essa expansão, a OpenFX está trazendo suas capacidades comprovadas para o Brasil, incluindo:

Liquidação até 99% mais rápida: a maioria das transações é liquidada em 60 minutos, em comparação com o padrão regional de 1 a 3 dias úteis.

Redução de custos de até 90%: tecnologia eficiente em termos de capital e um sistema de pagamento proprietário reduzem as taxas de pontos percentuais para pontos base, liberando o fluxo de caixa da empresa.

Disponibilidade 24/7/365: Ao contrário dos mercados FX tradicionais, que fechamànoite e nos fins de semana, a OpenFX opera 24 horas por dia, abrindo novas possibilidades para negócios globais e necessidades transfronteiriças urgentes.

Transparência e segurança de ponta: APIs em tempo real, tecnologia avançada de liquidação e análises preditivas garantem o roteamento ideal, a conformidade e a confiabilidade, mesmo em ambientes altamente regulamentados.

Sobre a OpenFX

Ao combinar o poder dos novos meios de pagamento e modelos inovadores de obtenção de liquidez de última milha, a OpenFX permite liquidações cambiais quase instantâneas entre fronteiras, tornando as transferências de dinheiro 99% mais rápidas, até 90% mais baratas e disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Fundada em 2024 pelo empreendedor serial Prabhakar Reddy, a empresa conta com uma equipe em rápido crescimento que opera em todo o mundo. Saiba mais em www.openfx.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250910230022/pt/

Vested

openfx@fullyvested.com