AVATR redefine o novo luxo e CHANGAN DEEPAL apresenta design futurista

Na IAA Mobility 2025, realizada em Munique, Alemanha, a AVATR e a CHANGAN DEEPAL destacaram-se como protagonistas do evento, despertando forte interesse entre os visitantes e a imprensa.

No espaço da AVATR, localizado na Königsplatz, o concept car AVATR VISION XPECTRA – recém-apresentado ao público mundial – foi o centro das atenções, acompanhado por toda a gama de modelos da marca. O modelo exemplifica a filosofia de design “Emotive Luxury” da AVATR e incorpora tecnologia de ponta, sob a direção estética do premiado designer Nader Faghihzadeh.

Atualmente, a AVATR oferece quatro modelos: AVATR 11, AVATR 12, AVATR 07 e AVATR 06. A marca detém quase 10% do mercado de veículos elétricos de luxo nos Emirados Árabes Unidos, consolidou-se como marca de referência em veículos elétricos de luxo na Tailândia e conquistou grande reconhecimento em Singapura, apenas semanas após o seu lançamento. A comunidade global da AVATR já ultrapassa os 190.000 proprietários.

Coincidindo com a estreia europeia do CHANGAN DEEPAL S05, a Changan revelou simultaneamente, em Chongqing (China), os seus mais recentes modelos: o L06 e a versão de longa autonomia com seis lugares, S09. Este lançamento estratégico em paralelo reforça as ambições globais da Changan.

A linguagem de design arrojada e futurista da CHANGAN DEEPAL redefine a estética dos veículos elétricos. Já presente em mais de setenta mercados na Europa, Eurásia, Sudeste Asiático, Médio Oriente, África e América Latina, a marca prepara-se agora para lançar o CHANGAN DEEPAL S07 no Reino Unido.

Para oferecer produtos e serviços adaptados às realidades locais, a Changan Automobile está a investir em design, engenharia, talento e parcerias locais. A empresa estabeleceu filiais próprias de importação na Alemanha, Países Baixos e Reino Unido. Nos restantes mercados europeus, colabora com importadores regionais como a Autohellas (Grécia), Motorgruppen (Noruega), Auto-Industrial Group (Portugal) e a OMR (Balcãs Ocidentais), estando atualmente a expandir ativamente a sua rede.

A Europa continua a ser uma peça-chave na estratégia global da Changan, guiada pela filosofia "In Europe, for Europe". Com vista ao futuro, a Changan irá acelerar a sua estratégia de localização na Europa, comprometendo-se com um crescimento sustentável e uma integração profunda no mercado local, com o objetivo de oferecer produtos e serviços premium aos consumidores europeus.

