Changan estreia na IAA Mobility 2025, apresentando uma nova visão para a mobilidade inteligente global

No dia 8 de setembro, a Changan revelou seus mais recentes avanços em eletrificação e tecnologia inteligente durante a IAA Mobility 2025. A apresentação contou com modelos das marcas CHANGAN DEEPAL e AVATR, sob o tema “Valor Tecnológico, Mobilidade Global, Empatia com o Usuário”.

Com o objetivo de se tornar uma marca automobilística de classe mundial, a Changan investiu mais de 110 bilhões de RMB em tecnologias de nova energia e soluções inteligentes ao longo da última década. Com uma rede global composta por dez centros de pesquisa e desenvolvimento em seis países, a empresa alcançou avanços em mais de 400 tecnologias-chave para veículos elétricos, além de desenvolver de forma independente a sua plataforma SDA.

Entre os destaques da exposição estavam a bateria Golden Shield e o SDA Pilot, que evidenciam as conquistas tecnológicas visionárias da empresa.

Changan acelera sua estratégia de “Mobilidade Global” por meio de parcerias internacionais

A Changan está a impulsionar sua estratégia de Mobilidade Global através de parcerias estratégicas ao redor do mundo. Atualmente, suas operações no exterior abrangem cinco regiões: Europa, Eurásia, Sudeste Asiático, Oriente Médio e África, e América Central e do Sul, totalizando 103 países e regiões.

A empresa planeja estabelecer 20 fábricas no exterior, das quais nove já estão em operação, incluindo sua primeira planta de veículos de nova energia (NEV) fora da China, localizada em Rayong, Tailândia. A Changan também avança com os planos de produção local na Europa, reforçando seu compromisso com a integração regional de manufatura e cadeia de suprimentos.

A presença comercial e de serviços da Changan na Europa está em plena expansão. No final de agosto, a Autohaus Guenther, próxima a Hamburgo, inaugurou a primeira concessionária da Changan na Alemanha. No Reino Unido, 20 concessionárias iniciarão suas operações até meados de setembro, com outras 30 unidades de vendas e pós-venda previstas até o final de 2025.

Até o fim deste ano, a Changan estará presente em mais de 10 mercados europeus, incluindo Espanha e Itália. A empresa também já estabeleceu subsidiárias de importação na Alemanha, Países Baixos e no Reino Unido.

Destaca-se ainda a participação conjunta da Bosch e da ZF – dois dos principais fabricantes globais de componentes automotivos – que apresentaram, durante a IAA Mobility 2025, os resultados de sua colaboração com a Changan nas áreas de eletrificação e automação.

Changan mantém seu compromisso com as necessidades dos usuários e conquista reconhecimento global por sua filosofia empática e centrada no cliente

A Changan continua fielàsua missão de atender às necessidades dos usuários, tendo conquistado reconhecimento internacional graçasàsua abordagem empática e orientada pelo cliente. O E-SUV CHANGAN DEEPAL S05, lançado durante a IAA Mobility 2025, representa essa filosofia por meio do conceito “Design Europeu, Inovação Global”.

Por sua vez, a AVATR aposta na originalidade e no novo luxo inteligente, com o lançamento mundial do carro conceito Xpectra, que destaca uma filosofia de design singular aliada a tecnologias avançadas.

A Changan fez história ao se tornar a única montadora chinesa a expor na IAA nos anos de 2011 e 2013. Doze anos depois, a empresa marca presença na IAA com três estandes distintos, reforçando seu compromisso com a expansão internacional e sua dedicação em oferecer produtos e serviços personalizados para os usuários globais.

