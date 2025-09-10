AI-Media amplia LEXI Suite com LEXI Voice, LEXI Direct API e LEXI AD (Audio Description) na IBC 2025 em Amsterdã
compartilheSiga no
LONDRES, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media (ASX: AIM), líder global em soluções linguísticas baseadas em IA, apresentará sua inovadora plataforma LEXI Voice na IBC 2025 (Estande 5.C33, 12–15 de setembro, RAI Amsterdã), marcando o lançamento oficial da solução no mercado europeu. Após o sucesso do lançamento na NAB Las Vegas no início deste ano, a LEXI Voice estabelece um novo padrão de acessibilidade multilíngue ao vivo com tradução de voz e legendagem em tempo real – além de ajudar as emissoras e os proprietários de conteúdo a atender aos novos requisitos da Lei Europeia de Acessibilidade (EAA) 2025 para inclusão.
Redefinição de Experiências Multilíngues ao Vivo
LEXI Voice é a Speech-to-Speech Translation (S2ST - Dublagem) com a maior seleção de mecanismos de tradução e vozes sintéticas que fornece faixas de idiomas alternativos de som natural e em tempo real para transmissões ao vivo. As emissoras e os proprietários de conteúdo se beneficiam de:
- Alcance Expandido - Capacidade de envolver diversos públicos com conteúdo multilíngue ao vivo.
- Novos Fluxos de Receita - Maior crescimento com a entrada em mercados inexplorados.
- Integração Perfeita - Compatibilidade com fluxos de trabalho SDI, SMPTE-2110 e IP.
- Eficiência Escalável - Tradução automatizada a uma fração dos custos tradicionais.
- Pronto para Transmissão - Latência ultrabaixa em menos de 10 segundos, identificação de falante e sincronização precisa para produção ao vivo.
"Com a entrada da LEXI Voice no mercado europeu, as emissoras e os organizadores de eventos podem oferecer experiências multilíngues que removem as barreiras linguísticas como nunca", disse Tony Abrahams, CEO da AI-Media. "Estamos orgulhosos de liderar o caminho para a redefinição de como o público se conecta com o conteúdo em todo o mundo."
LEXI AD: Descrição de Áudio Mais Inteligente
Juntamente com a LEXI Voice, a AI-Media lançará a LEXI AD, uma solução de audiodescrição totalmente automatizada por IA, projetada para tornar o conteúdo de vídeo mais acessível para públicos com deficiência visual. Diferente dos fluxos de trabalho tradicionais de AD, a LEXI AD automatiza o processo - fornecendo descrições até 90% mais rápidas e econômicas, apoiadas por reconhecimento facial inteligente, narração personalizável e integrações perfeitas. Um novo usuário comentou depois de experimentar a LEXI AD: “Achei as descrições [de áudio] aqui menos incoerentes... A combinação de algumas das ações em uma descrição... pareceu mais consistente/mais agradável de ouvir e menos desarticulada... mais intencionalidade com a forma como as descrições foram apresentadas neste vídeo.”
"A LEXI AD elimina as barreiras que historicamente limitaram a audiodescrição", acrescentou Abrahams. "Ao combinar velocidade, acessibilidade e flexibilidade, tornamos a acessibilidade o padrão - e não a exceção."
Inovação em Todos os Pacote de Produtos
Os visitantes do IBC também poderão ver grandes melhorias em toda a gama de produtos da AI-Media, incluindo:
Novos Produtos LEXI:
- LEXI Direct API: uma API fácil de usar para desenvolvedores parceiros usarem a LEXI em produtos de terceiros.
- LEXI Voice:
- Aprimoramento da saída com uma voz distinta para cada falante com a Speaker ID.
- Mais variedade de estilos e tipos de voz, incluindo ElevenLabs
Atualizações de Produtos LEXI
- LEXI Text:
- Speaker ID: Atribuição de diálogos legendados a falantes específicos com impressões de voz de forma consistente.
- Dante Audio Nativo no Kit de Ferramentas alimentado pela LEXI AI: Expansão dos recursos em tempo real para legendagem, tradução, exibição e arquivamento.
- Modelos de Tópicos de Gen AI: Simplificação da curadoria de modelos de tópicos, redução do esforço manual em 4x.
- LEXI Translate:
- Suporte para mais idiomas, como o Tagalog.
- Filtros de Palavrões Personalizados para mais de 50 idiomas.
- Atualizações do AIM Encoder:
- Mixagem de Áudio em SDI: integração em andamento de fluxos de trabalho de transmissão.
- Encoder Pro (HD492) que agora pode ajustar os atrasos de legenda, tradução e dublagem para que as legendas em inglês, locução em espanhol e legendas em francês permaneçam perfeitamente sincronizadas durante as últimas notícias.
- LEXI Viewer (AV610): Os clientes agora podem fazer com que as legendas se misturem visualmente ao conteúdo com o ajuste da opacidade do fundo da legenda - sem mais caixas pretas rígidas. Isso faz com que as legendas pareçam parte da produção, e não algo forçado.
- Alta 2110 que agora oferece dublagem em um único idioma com suporte completo ao NMOS 2110-30 com uma interface web intuitiva, tornando o roteamento e o gerenciamento de áudio com qualidade de transmissão perfeitos.
Veja ao Vivo no IBC 2025
Visite o estande 5.C33 da AI-Media para ver as demonstrações da LEXI Voice, LEXI AD e inovações de legendagem de última geração que estão transformando a acessibilidade e a tradução ao vivo na Europa.
Agende uma reunião com a AI-Media na IBC 2025 ou saiba mais sobre nossas soluções de acessibilidade e mídia na ai-media.tv
Sobre a AI-Media:
A AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA. A LEXI Suite e a rede global de codificadores oferecem inteligência multilíngue em tempo real confiável em todo o mundo, para modernizar fluxos de trabalho, aprimorar a comunicação e escalar a mudança de texto para IA falada.
Para mais informação visite o site AI-Media.
Contato de Mídia
Fiona Habben
Dirigente de Marketing Global
fiona.habben@ai-media.tv
Imagem:
Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44e1b5f3-529f-4f69-9b13-499f26312b16
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9526644)