AGNI-FLARE CO., LTD. (Sede: Yokohama, Kanagawa) anunciou hoje que seu novo jogo de puzzle competitivo online, “SHIKA-Q”, será lançado mundialmente (excluindo certas regiões) no outono de 2025 para Nintendo Switch, PlayStation®4 e PlayStation®5.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250828717192/pt/

“SHIKA-Q” Game Title Logo

SHIKA-Q é uma batalha de puzzle online em tempo real, jogada em um tabuleiro 10x10, onde os jogadores conectam blocos para lançar ataques e defesas rápidas. No núcleo da jogabilidade está a música — não apenas como som de fundo, mas faixas vocais originais criadas para simbolizar a batalha, proporcionando uma sensação de imersão inédita.

Principais características

Estratégia x Super Velocidade x Confronto

Batalhas de puzzle em tempo real, onde decisões instantâneas determinam a vitória, semelhante a um jogo de luta. Música no coração da jogabilidade

Cada batalha é conduzida por faixas vocais originais, elemento central da experiência. As músicas dos personagens aumentam a tensão e a emoção em cada partida. Diversidade musical

20 músicas que evoluem conforme o jogador sobe de nível. Battle Pass: 10 músicas adicionais inspiradas em personagens, distribuídas em 5 temas sazonais (Padrão & Premium).

Personagens & Construção de mundo

Um elenco de personagens únicos aguarda os jogadores. Alguns serão revelados no primeiro anúncio, com mais detalhes a seguir. Jogos online

Inclui partidas ranqueadas e sistema de Battle Pass sazonal, garantindo rejogabilidade contínua.

Comentário da equipe de desenvolvimento SHIKA-Q

“Graçasànossa equipe pequena e ágil, conseguimos alcançar um dinamismo visual e musical nunca visto antes. Com SHIKA-Q, nosso objetivo é oferecer aos jogadores de todo o mundo uma fusão de estratégia e imersão — através da música e da jogabilidade.”

Informações de lançamento

Título: SHIKA-Q

Gênero: Jogo de puzzle competitivo

Plataformas: Nintendo Switch / PlayStation®4 / PlayStation®5

Data de lançamento: Outono de 2025 (planejado)

Preço: A ser anunciado

Battle Pass: Padrão / Premium (preço e detalhes a serem anunciados)

Regiões: Lançamento mundial simultâneo (excluindo certas áreas)

Observação: O jogo não será lançado na China ou Rússia. Em Taiwan, a disponibilidade depende da Nintendo eShop. A disponibilidade regional também pode variar conforme o status da plataforma.

Formato: Apenas download digital

Materiais de imprensa: https://drive.google.com/drive/folders/1ji--_0dcv9iTnd6gnQISXrT4XlpxhiGe

Perfil da empresa

AGNI-FLARE CO., LTD.

CEO: Takeshi Inaba

Sede: Yokohama, Japão

Atividade: Planejamento, desenvolvimento e publicação de jogos de vídeo

Fundada: 2010

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250828717192/pt/

AGNI-FLARE PR

E-mail: info@shika-q.com

Site oficial: https://shika-q.com

YouTube: https://youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m

Discord: https://discord.gg/wnZAxBqd4W

X: https://x.com/SHIKAQ_OFFICIAL