Estratégia x Super Velocidade x Confronto -- Novo jogo de puzzle competitivo “SHIKA-Q” será lançado mundialmente no outono de 2025
AGNI-FLARE CO., LTD. (Sede: Yokohama, Kanagawa) anunciou hoje que seu novo jogo de puzzle competitivo online, “SHIKA-Q”, será lançado mundialmente (excluindo certas regiões) no outono de 2025 para Nintendo Switch, PlayStation®4 e PlayStation®5.
“SHIKA-Q” Game Title Logo
SHIKA-Q é uma batalha de puzzle online em tempo real, jogada em um tabuleiro 10x10, onde os jogadores conectam blocos para lançar ataques e defesas rápidas. No núcleo da jogabilidade está a música — não apenas como som de fundo, mas faixas vocais originais criadas para simbolizar a batalha, proporcionando uma sensação de imersão inédita.
Principais características
- Estratégia x Super Velocidade x Confronto
Batalhas de puzzle em tempo real, onde decisões instantâneas determinam a vitória, semelhante a um jogo de luta.
- Música no coração da jogabilidade
Cada batalha é conduzida por faixas vocais originais, elemento central da experiência. As músicas dos personagens aumentam a tensão e a emoção em cada partida.
- Diversidade musical
- Modo Desafio (Single-player): 20 músicas que evoluem conforme o jogador sobe de nível.
- Battle Pass: 10 músicas adicionais inspiradas em personagens, distribuídas em 5 temas sazonais (Padrão & Premium).
- Personagens & Construção de mundo
Um elenco de personagens únicos aguarda os jogadores. Alguns serão revelados no primeiro anúncio, com mais detalhes a seguir.
- Jogos online
Inclui partidas ranqueadas e sistema de Battle Pass sazonal, garantindo rejogabilidade contínua.
Comentário da equipe de desenvolvimento SHIKA-Q
“Graçasànossa equipe pequena e ágil, conseguimos alcançar um dinamismo visual e musical nunca visto antes. Com SHIKA-Q, nosso objetivo é oferecer aos jogadores de todo o mundo uma fusão de estratégia e imersão — através da música e da jogabilidade.”
Informações de lançamento
- Título: SHIKA-Q
- Gênero: Jogo de puzzle competitivo
- Plataformas: Nintendo Switch / PlayStation®4 / PlayStation®5
- Data de lançamento: Outono de 2025 (planejado)
- Preço: A ser anunciado
- Battle Pass: Padrão / Premium (preço e detalhes a serem anunciados)
- Regiões: Lançamento mundial simultâneo (excluindo certas áreas)
Observação: O jogo não será lançado na China ou Rússia. Em Taiwan, a disponibilidade depende da Nintendo eShop. A disponibilidade regional também pode variar conforme o status da plataforma.
- Formato: Apenas download digital
Materiais de imprensa: https://drive.google.com/drive/folders/1ji--_0dcv9iTnd6gnQISXrT4XlpxhiGe
Perfil da empresa
- AGNI-FLARE CO., LTD.
- CEO: Takeshi Inaba
- Sede: Yokohama, Japão
- Atividade: Planejamento, desenvolvimento e publicação de jogos de vídeo
- Fundada: 2010
Contato:
AGNI-FLARE PR
E-mail: info@shika-q.com
Site oficial: https://shika-q.com
YouTube: https://youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m
Discord: https://discord.gg/wnZAxBqd4W
X: https://x.com/SHIKAQ_OFFICIAL
