Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Estratégia x Super Velocidade x Confronto -- Novo jogo de puzzle competitivo “SHIKA-Q” será lançado mundialmente no outono de 2025

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/09/2025 06:44

compartilhe

Siga no

AGNI-FLARE CO., LTD. (Sede: Yokohama, Kanagawa) anunciou hoje que seu novo jogo de puzzle competitivo online, “SHIKA-Q”, será lançado mundialmente (excluindo certas regiões) no outono de 2025 para Nintendo Switch, PlayStation®4 e PlayStation®5.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250828717192/pt/

“SHIKA-Q” Game Title Logo

“SHIKA-Q” Game Title Logo

SHIKA-Q é uma batalha de puzzle online em tempo real, jogada em um tabuleiro 10x10, onde os jogadores conectam blocos para lançar ataques e defesas rápidas. No núcleo da jogabilidade está a música — não apenas como som de fundo, mas faixas vocais originais criadas para simbolizar a batalha, proporcionando uma sensação de imersão inédita.

Principais características

  • Estratégia x Super Velocidade x Confronto
    Batalhas de puzzle em tempo real, onde decisões instantâneas determinam a vitória, semelhante a um jogo de luta.
  • Música no coração da jogabilidade
    Cada batalha é conduzida por faixas vocais originais, elemento central da experiência. As músicas dos personagens aumentam a tensão e a emoção em cada partida.
  • Diversidade musical
  • Modo Desafio (Single-player): 20 músicas que evoluem conforme o jogador sobe de nível.
  • Battle Pass: 10 músicas adicionais inspiradas em personagens, distribuídas em 5 temas sazonais (Padrão & Premium).
  • Personagens & Construção de mundo
    Um elenco de personagens únicos aguarda os jogadores. Alguns serão revelados no primeiro anúncio, com mais detalhes a seguir.
  • Jogos online
    Inclui partidas ranqueadas e sistema de Battle Pass sazonal, garantindo rejogabilidade contínua.

Comentário da equipe de desenvolvimento SHIKA-Q

“Graçasànossa equipe pequena e ágil, conseguimos alcançar um dinamismo visual e musical nunca visto antes. Com SHIKA-Q, nosso objetivo é oferecer aos jogadores de todo o mundo uma fusão de estratégia e imersão — através da música e da jogabilidade.”

Informações de lançamento

  • Título: SHIKA-Q
  • Gênero: Jogo de puzzle competitivo
  • Plataformas: Nintendo Switch / PlayStation®4 / PlayStation®5
  • Data de lançamento: Outono de 2025 (planejado)
  • Preço: A ser anunciado
  • Battle Pass: Padrão / Premium (preço e detalhes a serem anunciados)
  • Regiões: Lançamento mundial simultâneo (excluindo certas áreas)

Observação: O jogo não será lançado na China ou Rússia. Em Taiwan, a disponibilidade depende da Nintendo eShop. A disponibilidade regional também pode variar conforme o status da plataforma.

  • Formato: Apenas download digital

Materiais de imprensa: https://drive.google.com/drive/folders/1ji--_0dcv9iTnd6gnQISXrT4XlpxhiGe

Perfil da empresa

  • AGNI-FLARE CO., LTD.
  • CEO: Takeshi Inaba
  • Sede: Yokohama, Japão
  • Atividade: Planejamento, desenvolvimento e publicação de jogos de vídeo
  • Fundada: 2010


Contato:

AGNI-FLARE PR

E-mail: info@shika-q.com

Site oficial: https://shika-q.com

YouTube: https://youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m

Discord: https://discord.gg/wnZAxBqd4W

X: https://x.com/SHIKAQ_OFFICIAL


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay