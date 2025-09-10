Promega e Watchmaker Genomics anunciam parceria estratégica para avançar na análise molecular com transcriptase reversa de última geração

A Promega Corporation firmou uma parceria estratégica com a Watchmaker Genomics para licenciar uma transcriptase reversa inovadora. Projetada para maior precisão e sensibilidade na análise de RNA, a enzima ampliará a capacidade da Promega de fabricar e fornecer soluções tanto de catálogo quanto personalizadas para aplicações moleculares clínicas, aplicadas e farmacêuticas.

"A enzima da Watchmaker oferece uma combinação de atributos que estabelece um novo padrão de desempenho para transcriptases reversas", disse Sara Mann, vice-presidente de excelência comercial da Promega. "Ao incorporá-la ao nosso portfólio, estamos fornecendo aos clientes uma ferramenta poderosa para maior precisão e sensibilidade aprimorada em ensaios baseados em RNA".

Essa parceria marca o início de uma colaboração ampliada entre a Watchmaker Genomics e a Promega, com ambas as empresas comprometidas em desenvolver tecnologias de enzimas de última geração que atendam às necessidades em evolução da pesquisa em ciências da vida e diagnósticos moleculares.

Desenvolvida para precisão clínica e de pesquisa

Desenvolvida com a plataforma proprietária de engenharia de proteínas da Watchmaker, a transcriptase reversa reflete os mesmos princípios de design preciso presentes no portfólio de reagentes de sequenciamento de última geração (NGS) da empresa, oferecendo vantagens de desempenho que a destacam na evolução das aplicações de análise molecular. As características da enzima incluem:

Termostabilidade líder do setor para síntese eficiente de cDNA em temperaturas elevadas

Tolerância excepcional a inibidores para amostras complexas

Maior processividade para aumentar a sensibilidade em alvos de baixa abundância

"Esta enzima irá melhorar significativamente a precisão e a confiabilidade da análise de RNA em laboratórios de diagnóstico e pesquisa", afirma Brian Kudlow, diretor científico da Watchmaker Genomics. "Essa colaboração demonstra o potencial da nossa plataforma de engenharia de enzimas para oferecer soluções genômicas especializadas".

O acordo amplia o portfólio de análise de ácidos nucleicos da Promega com uma transcriptase reversa que oferece a sensibilidade, robustez e reprodutibilidade necessárias para as aplicações clínicas, industriais e farmacêuticas/biotecnológicas mais exigentes da atualidade.

Sobre a Promega Corporation

A Promega Corporation é líder no fornecimento de soluções inovadoras e suporte técnico para a indústria de ciências da vida. Com um portfólio de mais de 4.000 produtos, a empresa apoia diversos trabalhos em áreas como biologia celular; análise de DNA, RNA e proteínas; desenvolvimento de fármacos; identificação humana e diagnósticos moleculares. Essas ferramentas e tecnologias se expandiram nos últimos 45 anos e são utilizadas atualmente por cientistas e técnicos em laboratórios acadêmicos e governamentais, forenses, farmacêuticos, diagnósticos clínicos e testes veterinários, agrícolas e ambientais. A Promega tem sede em Madison, WI, EUA, com filiais em 16 países e mais de 50 distribuidores globais. Saiba mais em promega.com

Sobre a Watchmaker Genomics

A Watchmaker Genomics é uma empresa de ciências da vida pioneira na engenharia de enzimas de alto desempenho para viabilizar avanços em genômica, diagnósticos moleculares e biologia sintética. Utilizando evolução direcionada avançada e design proteico de precisão, a Watchmaker desenvolve enzimas de ponta que aumentam a precisão, sensibilidade e eficiência de fluxos de trabalho de sequenciamento de última geração (NGS) e testes moleculares. Com sede em Boulder, Colorado, a empresa colabora com pesquisadores de destaque, desenvolvedores de diagnósticos e empresas de biotecnologia para expandir os limites da biologia molecular.

Para mais informações, acesse http://www.watchmakergenomics.com.

