Rapyd lança soluções de pagamento com stablecoins: versatilidade digital aliada à estabilidade do dólar

A Rapyd, líder mundial em fintech, anunciou hoje o lançamento de suas Soluções de Pagamento com Stablecoins, proporcionando às empresas um método seguro e expansível para aceitar stablecoins, liquidar em stablecoins e efetuar pagamentos utilizando stablecoins.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250909983197/pt/

Rapyd makes stablecoin payments seamless: Accept, settle, and pay out in one platform

2025 é o ano em que as stablecoins passarão de um conceito inicial para uma aplicação prática na vida real. Os volumes totais em blockchains ultrapassaram US$ 27 trilhões1, superando os volumes de pagamentos combinados da Visa e da Mastercard no mesmo ano2. Essa escala começa a transformar setores como jogos, comércio eletrônico e varejo tradicional. Agora, a Rapyd está fazendo com que as empresas possam usar sua solução para pagamentos e liquidações do dia a dia.

A nova linha de produtos da Rapyd satisfaz uma demanda fundamental de empresas que lidam com moedas voláteis, períodos prolongados de liquidação e operações de tesouraria complexas. Com a Rapyd como única provedora, as empresas podem aceitar, liquidar ou enviar pagamentos instantaneamente, eliminando a necessidade de usar sistemas fragmentados ou múltiplos intermediários. As empresas agora podem usar a Rapyd para:

Aceitar pagamentos com stablecoins de clientes globais e convertê-las instantaneamente em moedas fiduciárias preferenciais.

de clientes globais e convertê-las instantaneamente em moedas fiduciárias preferenciais. Enviar pagamentos em stablecoins com segurança para empresas e usuários finais em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

com segurança para empresas e usuários finais em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Consolidar-se em Stablecoins Fazer uso de Stablecoins para melhorar a liquidez e reduzir a dependência de sistemas tradicionais como SWIFT ou ACH.

“As stablecoins evoluíram de uma ideia conceitual para uma utilidade de alcance global, e as empresas precisam de parceiros que possam interligar os ativos digitais às necessidades comerciais do mundo real”, disse Arik Shtilman, CEO e cofundador da Rapyd. “O papel da Rapyd é simplificar, integrar as stablecoins ao fluxo monetário mundial e proporcionar às empresas maior controle sobre a forma e a hora de movimentar fundos.”

O lançamento ocorre em um momento crucial. Novas regulamentações nos Estados Unidos (Lei GENIUS) e na Europa (MiCA), além de iniciativas semelhantes em outros mercados importantes, estão acelerando a adoção, legitimando stablecoins e estabelecendo padrões operacionais claros. Esta regulação clara, combinada com a demanda de setores como jogos e comércio eletrônico, está provocando a mudança mais significativa na infraestrutura financeira desde o surgimento das redes de cartões de crédito.

“As empresas estão sob pressão em relação ao gerenciamento da liquidez em tempo real enquanto navegam em várias moedas e jurisdições”, disse David Rosa, gerente geral da Unidade de Negócios de Escala da Rapyd. “Nossas Soluções de Pagamento com Stablecoins foram criadas para remover essas barreiras. Quando integramos os trilhos das stablecoinsàinfraestrutura já existente de tesouraria, pagamentos e liquidação, proporcionamos aos CFOs e equipes operacionais a capacidade de movimentar fundos instantaneamente, reduzir a exposição cambial e eliminar intermediários desnecessários. Trata-se de transformar o que antes era um processo fragmentado e complexo em uma plataforma única e confiável para movimentação global de recursos financeiros.”

A solução integral da Rapyd foi idealizada para empresas que precisam de estabilidade e rapidez em pagamentos internacionais. Para empresas que atuam em escala global, isso implica em pagamentos mais rápidos. Para plataformas e marketplaces, pode reduzir a exposição cambial e, para a economia de inovação, possibilita que os beneficiários recebam pagamentos com um instrumento atrelado ao valor de uma moeda, mesmo em mercados emergentes. Ao combinar trilhos de stablecoins com a rede global de pagamentos existente da Rapyd, a empresa se estabelece como a única provedora para empresas que buscam flexibilidade tanto em moedas fiduciárias quanto digitais.

Para mais informações, visite: rapyd.net/solutions/stablecoin-payments

Sobre a Rapyd

A Rapyd permite que você construa com ousadia. Liberte o comércio mundial com todas as ferramentas que sua empresa precisa para a criação de experiências de pagamento, recebimento e fintech em qualquer lugar. Desde empresas da Fortune 500 até inovadoras startups de tecnologia e negócios, nossa rede de pagamentos e nossa poderosa plataforma fintech simplificam o pagamento a fornecedores e o recebimento de clientes, locais ou internacionais.

Com escritórios no mundo inteiro, incluindo Londres, Tel Aviv, Dubai, Islândia, Amsterdã, São Francisco, Miami, Hong Kong e Singapura, sabemos o que é preciso para tornar o comércio internacional tão simples quanto estar ao lado. A Rapyd simplifica os pagamentos para que você se dediqueàedificação do seu negócio.

Obtenha as ferramentas para crescer globalmente e saiba mais sobre os nossos produtos, soluções e programas de parceiros em www.rapyd.net. Siga: Blog, Insta, LinkedIn, Twitter.

1Cointelegraphcointelegraph.com/news/stablecoins-beat-visa-mastercard-2024-volume

2CCN

Isenção de responsabilidade

Os serviços relacionados a stablecoins da Rapyd são viabilizados por meio de parcerias com provedores terceirizados regulamentados. A Rapyd não realiza a emissão, custódia ou processamento direto de criptoativos. Todos os serviços que envolvem criptoativos estão sujeitos aos termos, condições e status regulatório dos parceiros terceirizados da Rapyd. Esses serviços são prestados em colaboração com provedores terceirizados confiáveis, garantindo conformidade e segurança em todas as transações que envolvem stablecoins. A Rapyd trabalha com parceiros que atendem aos requisitos regulatórios aplicáveis ??em cada jurisdição. Este comunicadoàimprensa não representa um convite ou incentivo para se envolver em atividades de investimento, nem pretende promover tais serviços ou atividades similares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250909983197/pt/

Contato com a mídia:press@rapyd.net