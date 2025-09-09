Experian ocupa sexto lugar no IDC FinTech 2025 Rankings: Top 100

A Experian anunciou hoje que ficou em sexto lugar no 2025 IDC FinTech Rankings: Top 100, subindo uma posição em relação ao ranking do ano passado e ficando entre os 10 maiores fornecedores mundiais de tecnologia pelo quarto ano consecutivo. O FinTech Rankings apresenta empresas do mundo todo que atendem a diversos setores e geram receitas significativas nos setores de serviços financeiros e FinTech.

“A Experian ajuda as organizações de serviços financeiros a enfrentar seus desafios comerciais mais difíceis, oferecendo inovação contínua em tomadas de decisão com IA, análises avançadas e prevenção de fraudes”, disse Alex Lintner, CEO da Experian Technology & Software. “Como uma das maiores empresas de FinTech do mundo, esse reconhecimento ressalta como capacitamos clientes internacionalmente a acelerar operações, expandir a inclusão financeira, reduzir riscos com IA transformadora e, por fim, gerar resultados comerciais mais sólidos.”

Um excelente exemplo de como a Experian ajuda seus clientes do setor de serviços financeiros a substituir processos manuais por automação e acelerar o tempo de lançamento no mercado é o recente anúncio do Experian Assistant for Model Risk Management, uma solução baseada em inteligência artificial que permite às instituições financeiras controlar e gerenciar modelos com mais eficiência em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de modelos. Totalmente integradaàExperian Ascend PlatformTM, a solução ajuda a acelerar a validação de modelos, melhorar a auditabilidade e a transparência e reduzir os riscos regulatórios e de reputação.

“Parabenizamos a Experian por ter ficado em sexto lugar no ranking FinTech 2025 da IDC”, afirmou Marc DeCastro, diretor de Pesquisa da IDC. “O reconhecimento entre as 10 melhores empresas do ranking FinTech da IDC demonstra o compromisso da Experian em trazer a inovação necessária em áreas como IA para manter o setor de serviços financeiros na vanguarda do fornecimento de experiências digitais modernas, tecnologias e plataformas no ecossistema do setor.”

O ranking no estilo Fortune 500 avalia os principais fornecedores mundiais de tecnologia financeira com base nas receitas do ano civil de instituições financeiras para hardware, software e/ou serviços. O IDC FinTech Rankings: Top 100 representa as organizações que estão comprometidas em ajudar as empresas de serviços financeiros a implementar com sucesso suas iniciativas de transformação digital para o benefício de seus clientes no mundo todo. Para mais informações sobre o ranking, acesse https://www.idc.com/research/industry/fintech-rankings.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, financiamento agrícola, seguros e muitos outros segmentos da indústria.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e inovar. Como empresa listada no Índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25,2 mil pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa está localizada em Dublin (Irlanda). Saiba mais em experianplc.com.

A Experian e as marcas da Experian aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250908921071/pt/

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com