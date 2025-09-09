Seminário FACPCS debate mudanças climáticas e impactos na demonstração contábil

O 3° painel do XXII Seminário Internacional FACPCS – Normas Internacionais de Contabilidade e de Sustentabilidade será realizado em 17 de setembro de 2025, das 13h25 às 14h55, e abordará o tema “IFRS 18/CPC 51 – Demonstrações Contábeis /Agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas – Impactos nas Demonstrações Financeiras”.

O painel 3 contará com palestra de Tadeu Cendón Ferreira, Board Member do International Accounting Standards Board (IASB). Além disso, participarão como debatedores: Rogério Mota, Coordenador Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e Diretor Técnico do Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON); e Bruno Salotti, Vice-Coordenador Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A moderação do painel será realizada por Aderbal Hoppe, Sócio da TATICCA, Membro do Board da Allinial Global e CEO da Allinial Global Brasil.

O evento proporcionará créditos nos programas de educação profissional continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) – 15 créditos, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – 6 pontos, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – 4 créditos, e do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) – 4 pontos.

O XXII Seminário Internacional FACPCS tem como objetivo proporcionar uma visão prática relacionada com a aplicação das normas internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards - IFRS) e dos relatórios de sustentabilidade (International Sustainability Standards Board - ISSB) no Brasil e no mundo, bem como discutir as mudanças mais relevantes que estão em andamento e seus possíveis reflexos.

A programação abordará temas como os impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis; implantação das Normas Internacionais IFRS S1 e S2 -atualizações e impactos das divulgações; a agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas e os impactos nas Demonstrações Financeiras; normas internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade no setor público; e a prática da divulgação de informações sobre sustentabilidade nas companhias.

O XXII Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade é uma realização do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil), Brasil, Bolsa, Balcão (B3), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), e Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON).

Além do apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (ABAI), Associação Brasileira das Empresas de Leasing (ABEL); Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON), Associação Brasileira dos Contadores do Setor de Energia Elétrica (ABRACONEE), Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), Associação Interamericana de Contabilidade (AIC), Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência (ANCEP), Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD), Associação Nacional de Executivos (ANEFAC), Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT); Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado (CBARI), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (CORECON-SP), Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo (CRA-SP), Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP), Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo (FECONTESP), Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGVcef), Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE), Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP), Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA), Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias e Pesquisas no Estado de São Paulo (SESCON-SP), Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de Janeiro (SINDICONT-Rio), e Sindicato dos Contabilistas de São Paulo (SINDCONT-SP).



São coordenadores do XXII Seminário Internacional FACPCS: Alexandre Evaristo Pinto, Ana Tércia Lopes Rodrigues, Carl Douglas, Cibele Deis, Eduardo Flores, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Leandro Ardito, Márcio Rost, Rogério Mota, Sílvio Takahashi e Zulmir Breda.

O XXII Seminário Internacional FACPCS já conta com Patrocínio Master da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), da Deloitte, da Itaúsa, da KPMG, da Praesum Contabilidade Internacional, da PwC, da SMS e da TATICCA; Patrocínio Sênior da Iochpe-Maxion e da Suzano; além do Patrocínio Pleno da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP); da Luz Publicidade e da Moore. O evento tem suporte da SB Eventos e apoio de Divulgação do Portal Acionista e da Revista RI.

Para mais informações sobre o XXII Seminário Internacional FACPCS, basta acessar: http://www.eventos.facpcs.org.br/home/XXIISeminarioFACPCS