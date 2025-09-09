ISC Brasil 2025 supera expectativas com geração de negócios

A 18ª edição da ISC Brasil foi encerrada na quinta (4), no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento superou as expectativas, com visitação superior à de 2024, contando ainda com 38 painéis, sendo 25 distribuídos em dois palcos temáticos da ISC Conference e mais 13 no Palco 360º.

“Foi uma edição incrível. Conseguimos oferecer painéis com conteúdo estratégico e de altíssimo nível, alinhados às tendências do setor, e receber um público extremamente qualificado, interessado não apenas em conhecer as novidades, mas em estabelecer negócios concretos e parcerias duradouras”, declara Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

Segundo ela, o evento, que também contou com um almoço de negócios na abertura, cumpriu com as expectativas na geração de novas transações e na criação de um ambiente onde conteúdo, inovação e oportunidades se conectam. “Estamos muito satisfeitos com os resultados e, vendo o retorno que tivemos, já começamos a trabalhar para a edição de 2026”, aponta.

No próximo ano, "o ISC Conference ganhará mais protagonismo para fomentar mais a troca de conhecimento entre os participantes", segundo Gagliano. A 19ª edição já está confirmada e acontecerá nos dias 1 e 2 de setembro de 2026.

“Nosso objetivo é concentrar os conteúdos e experiências mais valiosos, permitindo que expositores e visitantes interajam de forma mais qualificada, garantindo que o evento seja ainda mais produtivo e estratégico. Assim, beneficiamos todos os participantes”, aponta Gagliano.

Negócios em alta

O público presente foi o grande destaque do evento na opinião dos expositores. “A qualificação se traduziu em um perfil de visitantes mais alinhado às nossas necessidades de divulgação e prospecção”, destacou Helio Moreira, Gestor de Marca e Marketing da ASense.

Assim como ele, Patricia Alberton, Diretora-executiva e CEO da Soteros, também acredita que este foi o principal diferencial da ISC Brasil 2025. “A promessa de conversão está altíssima, superando todas as expectativas. A experiência foi fantástica”, avaliou.

Andrei Junqueira, Channel Business Manager da Milestone Systems para o Brasil, aponta que bons frutos serão colhidos com o evento. “Prevemos resultados positivos em termos de geração de negócios. Estamos prontos para participar novamente no próximo ano, com mais possibilidades de negócios”, declara.

O público visitante também aprovou as mudanças realizadas neste ano. “O formato da ISC possibilita uma interação mais próxima com os expositores, facilitando conversas, networking e prospecção de clientes. Achei muito interessante. Encontrei diversas soluções interessantes aqui”, diz Carlos Martins, gestor comercial da Womm Tecnologia. Alan Demeu, técnico comercial da PPA, destacou as inovações encontradas. “Foi uma experiência muito positiva, encontrei soluções promissoras na área de controle de acesso”, avaliou.

Prêmio NPS

A 2ª edição do Prêmio New Products + Solutions (NPS), realizada durante a ISC Brasil, destacou os avanços mais relevantes no setor de segurança integrada, com foco em tecnologias que unem o físico e o digital.

Na categoria Melhor Novo Produto, o destaque foi para a Promont, com seu sensor compacto Unilock Cover – NB-IoT, voltado para aplicações críticas em segurança. Na categoria Escolha dos Jurados, a vencedora foi a Control iD, com o produto IDFace Max, um avançado sistema de reconhecimento facial voltado para controle de acesso seguro, escalável e com design adaptável a diferentes perfis de projeto.

Suprema, Control ID e Soteros também participaram da premiação.

O evento teve como Patrocinador Ouro a ASense, empresa especializada em deep tech, no desenvolvimento e na fabricação de soluções avançadas em Sensoriamento Óptico e IoT para os setores de Segurança Eletrônica.