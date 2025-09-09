Walmart anuncia abertura de lojas na África do Sul

O Walmart (NYSE: WMT) anunciou hoje seus planos de abrir as primeiras lojas da marca na África do Sul ainda este ano. Essa iniciativa estratégica reforça o compromisso da empresa em tornar produtos de alta qualidade e preço acessível disponíveis para mais clientes.

A iniciativa também ocorre após o primeiro Growth Summit do Walmart, realizado em abril, que reuniu fornecedores de 12 países do continente, apresentando inovações incríveis e produtos fabricados, cultivados ou montados na África. O evento resultou na inclusão de pequenos e médios fornecedores africanos.

Kath McLay, presidente e CEO da Walmart International, disse: "as lojas do Walmart na África do Sul oferecerão uma ampla variedade de produtos, incluindo alimentos frescos, itens domésticos, roupas e tecnologia. A Walmart também disponibilizará diversos produtos de origem local. Ao fazer parcerias com fornecedores e empreendedores sul-africanos, o Walmart levará seus preços baixos diários e padrões globais para o mercado, celebrando ao mesmo tempo a rica cultura do país".

No espaço de vendas das lojas, os clientes poderão fazer compras de alimentos a preços acessíveis e encontrar uma seleção de produtos para a família, casa e entretenimento, incluindo marcas internacionais, em lojas bem iluminadas e planejadas, com corredores largos e o atendimento simpático do Walmart.

Capacidades integradas na África do Sul

Com os locais já em desenvolvimento, essas novas lojas devem ser inauguradas ainda este ano, com as datas oficiais de abertura a serem anunciadas em outubro. A empresa divulgará mais informações sobre os endereços das lojas, processos de contratação e iniciativas comunitárias nos próximos meses. Os clientes também poderão utilizar recursos digitais para aprimorar sua experiência de compra.

"Estamos muito animados para iniciar essa jornada, apresentando a icônica marca Walmart aos associados, clientes e comunidades da África do Sul. Ao ouvir e trabalhar juntos, buscamos construir relacionamentos duradouros e oferecer uma experiência de compra agradável que reflita as necessidades e aspirações dos sul-africanos", acrescentou Miles Van Rensburg, presidente e CEO da Massmart.

Construindo confiança com a filosofia de Preço Baixo Todo Dia do Walmart

Van Rensburg comentou: "cada centavo faz a diferença quando se trata de preço. É esse equilíbrio e mentalidade voltadosàqualidade e ao Preço Baixo Todo Dia que nos permite cumprir nossas promessas e conquistar a confiança dos clientes. Estamos comprometidos em oferecer uma experiência excepcional em todos os pontos de contato na loja, desde uma recepção calorosa na entrada, passando por uma assistência atenciosa nos corredores, até um atendimento eficiente e amigável no caixa".

Parceria com a comunidade local

No mundo todo, o Walmart e a Walmart Foundation unem a força de seus negóciosàfilantropia para gerar impacto positivo nas comunidades locais. Entre as iniciativas estão o apoioàmobilidade econômica, a construção de cadeias de suprimentos sustentáveis para as pessoas e para o planeta, e o investimento em comunidades locais resilientes. Na África do Sul, temos orgulho de investir em segurança alimentar, ajuda em desastres e apoio a empreendedores locais. A empresa pretende continuar investindo em oportunidades de emprego, ações comunitárias e iniciativas de sustentabilidade desde o início, contribuindo para o crescimento econômico e apoiando causas locais nas regiões em que atuará.

Sobre o Walmart

A Walmart Inc. (NYSE: WMT) é uma varejista omnicanal orientada pelas pessoas e impulsionada pela tecnologia, ajudando clientes a economizar e viver melhor, a qualquer hora e em qualquer lugar, seja em suas lojas, on-line e em dispositivos móveis. Toda semana, aproximadamente 270 milhões de clientes e membros visitam mais de 10.750 lojas e diversos sites de comércio eletrônico em 19 países. Com receita de US$ 681 bilhões no ano fiscal de 2025, o Walmart emprega aproximadamente 2,1 milhões de colaboradores em todo o mundo. A empresa segue como referência em sustentabilidade, filantropia corporativa e oportunidades de emprego. Veja mais informações sobre a Walmart em corporate.walmart.com, no Facebook facebook.com/walmart ou no X (antigo Twitter) twitter.com/walmart e no LinkedIn linkedin.com/company/walmart.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250909500850/pt/

Contato com a mídia: press@walmart.com