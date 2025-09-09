Indústrias ganham campanha de portabilidade de ERP

A Nomus, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas ERP voltados para o setor industrial, lançou uma campanha para gestores preocupados com eficiência operacional e controle de custos. Intitulada “ERP50%”, a iniciativa oferece condições especiais para empresas que optarem por migrar seus sistemas de ERP para a plataforma da companhia, apresentando propostas com valores até 50% inferiores ao custo atual do software utilizado pela organização.

Segundo a empresa, a ação funciona de forma semelhante a uma portabilidade. As empresas interessadas devem apresentar a fatura do ERP que utilizam atualmente e, com base nessa informação, a equipe da Nomus elabora uma proposta equivalente em escopo, considerando quantidade de usuários, módulos contratados e número de CNPJs atendidos. A principal diferença está no custo, que pode ser reduzido pela metade, de acordo com critérios da campanha.

A campanha surge em um momento de incerteza econômica e transformações regulatórias, especialmente com a aprovação da Reforma Tributária do consumo (Lei Complementar 214/2025), que trará impactos significativos na apuração e no recolhimento de tributos como IBS, CBS e IS. Como a Receita Federal publicou novas exigências de leiautes para documentos fiscais, as empresas precisarão se adequar para garantir conformidade com as novas exigências legais e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade financeira do negócio.

Além do incentivo econômico, a plataforma oferecida pela Nomus está sendo atualizada para atender integralmente à nova legislação tributária. O sistema contará com funcionalidades como emissão de NF-e e NFS-e com destaque de IBS, CBS e IS, regras tributárias configuráveis por tipo de produto e movimentação, relatórios para apuração assistida, entre outras ferramentas voltadas à adequação fiscal.

A empresa destaca ainda que, embora o desconto proposto seja de até 50%, o valor mínimo da assinatura do sistema é de R$1.090 por mês. Isso significa que a campanha é válida para empresas cuja fatura atual de ERP seja igual ou superior a R$2.180 mensais. Empresas com valores menores ainda podem participar, mas com reduções proporcionais.

A campanha ERP50% é válida por tempo limitado e está disponível para indústrias de todos os segmentos interessadas em revisar seus contratos de ERP. A iniciativa busca aliar redução de custos, especialização no setor industrial e adequação às novas exigências legais que passarão a vigorar nos próximos anos.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da empresa:

https://www.nomus.com.br