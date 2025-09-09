Rede Conceito lança book 2025 e consolida quarta edição

O lançamento da quarta edição do Book Rede Conceito 2025 ocorreu na última quinta-feira (22), no Centro Cultural Português, em Santos, reunindo mais de 200 pessoas, entre associados, lojistas, profissionais e participantes da publicação.

Promovida pela Associação Rede Conceito, a obra contou com a participação de 100 profissionais de arquitetura e design vinculados a 79 escritórios, além de 58 lojistas associados e nove apoiadores.

O Book Rede Conceito apresenta projetos que refletem práticas e tendências na área de arquitetura, decoração e design de interiores.

De acordo com a arquiteta Ana Paula Ferreira, integrante da publicação, “a iniciativa oferece um panorama consistente da produção atual da região, permitindo que os trabalhos possam ser analisados em conjunto”. Já para o lojista associado Marcos Almeida, “a presença de profissionais e empresas em um mesmo material cria um registro técnico importante e fortalece as conexões entre diferentes áreas do setor”.

A Rede Conceito é uma associação que reúne lojistas e profissionais do segmento arqdecor e promove eventos, campanhas e iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor. Além da divulgação de projetos, o lançamento buscou incentivar a aproximação entre arquitetos, designers, lojistas e consumidores finais, ampliando os relacionamentos e a visibilidade dos participantes.

Segundo a Associação Rede Conceito, o Book 2025 tem como objetivo servir como um instrumento de conexão entre os agentes da cadeia produtiva regional, reunindo profissionais, empresas e parceiros do setor.

Para mais informações sobre a Rede Conceito, basta acessar: www.redeconceito.com.br