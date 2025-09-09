Hospitais recebem simuladores de cirurgias de catarata

A cirurgia catarata é o procedimento ocular mais realizado no Brasil. Para capacitar os profissionais que executam essas operações, a farmacêutica União Química começou a disponibilizar o simulador EYELAB para quatro hospitais paranaenses que integram o programa de treinamento em cirurgias oculares. A tecnologia é disponibilizada de forma integral para o treinamento de residentes do segundo e terceiro ano da especialização em oftalmologia.

O equipamento permite o treinamento dos dez passos completos de uma cirurgia de catarata, desde a incisão até a colocação da lente. O aprendizado na prática impacta diretamente as filas para o procedimento cirúrgico, uma vez que, para as 150 horas de treinamento por residente, calcula-se que cada médico consiga realizar cerca de 4.600 cirurgias de catarata.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), há cerca de 12 milhões de casos de cegueira por consequência da catarata em todo o mundo. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 350.000 cegos em decorrência da catarata, doença progressiva e relacionada ao envelhecimento.

A capacitação viabilizada pela União Química contempla as principais unidades de saúde do estado, como o Hospital da Visão – Oftalmo Curitiba e o Hospital de Olhos do Paraná, também na capital, além do Hoftalon Hospital de Olhos, de Londrina, e o HOlhos Prime – Hospital Oftalmológico em Cascavel.

Ao todo, 50 residentes no Paraná passam por treinamentos do programa Genom Academy com o EYELAB, sendo 24 apenas em Curitiba, em sua maioria residentes do segundo e terceiro anos da residência médica (R2 e R3), uma vez que já podem realizar procedimentos cirúrgicos.

Esses residentes têm contato com o simulador para treino de habilidades antes dos seus respectivos dias cirúrgicos, conforme explica o médico residente em oftalmologia, Thiago Meister, do Hospital de Olhos do Paraná, em Curitiba.

“Com o simulador, o residente pode se ambientar com os instrumentos, movimentos, ter noção espacial, entender os pedais e a fluídica envolvida na cirurgia, além de treinar passos e diferentes técnicas, o que torna o aprendizado muito mais completo e fornece um ambiente muito mais seguro no primeiro contato do residente com o olho humano de um paciente”, explica.

O programa da União Química, chamado Genom Academy, já está presente em 62 cursos de residências no Brasil, com uma média de 620 residentes capacitados por mês com o equipamento.

Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida, o Brasil se depara com desafios históricos no acesso à saúde ocular, especialmente em regiões afastadas dos grandes centros. A cirurgia de catarata — embora simples e eficaz — ainda tem sua oferta limitada pela escassez de profissionais devidamente capacitados, o que gera longas filas e amplia o risco de cegueira evitável, sobretudo na população idosa.

Além das limitações estruturais do sistema de saúde, a própria formação médica enfrenta gargalos. “O simulador é uma ferramenta muito útil porque permite que o residente desenvolva habilidades cirúrgicas em um ambiente seguro, antes de atuar no paciente. Isso pode reduzir a curva de aprendizado, aumentar a confiança e contribuir para cirurgias mais seguras. O treinamento tende a otimizar o fluxo cirúrgico e pode, sim, ser um aliado importante na redução do tempo de espera para a cirurgia de catarata no Brasil”, ressalta o Dr. Thiago Meister.