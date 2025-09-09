Calendário traz 20 eventos que antecipam discussão de temas relacionados à COP30
Agenda inclui encontros oficiais e não oficiais em várias capitais, abordando temas como clima, Amazônia, bioeconomia, transição energética e financiamento climático
O mundo se prepara para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP30), de 10 a 21/11, em Belém(PA). Até lá, temas centrais estão em pleno debate: clima, Amazônia, minerais críticos, transição energética e preservação ambiental. Para engajar o público, foi elaborado um calendário com 20 eventos pré-COP30, oficiais e não oficiais, selecionados pelo alinhamento à pauta da conferência.
Entre os não oficiais, destaca-se a 3ª Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, em Salvador(BA), dias 30 e 31/10, organizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Conectará mineração responsável, bioeconomia e financiamento climático, sob condução dos ex-ministros Raul Jungmann (diretor-presidente do IBRAM) e Izabella Teixeira.
Entre os eventos oficiais, dois serão em Brasília, em outubro: a Reunião Pré-COP30 (13 e 14/10), que busca consensos entre ministros do clima, e o encontro “3x Renewables Pre-COP30” (13/10), da Global Renewables Alliance, reunindo lideranças mundiais de energia renovável.
O calendário está em ordem cronológica, com descrições, locais e links. Informações adicionais devem ser confirmadas com os organizadores. A curadoria do calendário é da agência Profissionais do Texto, integrante da Rede Brasileira de Gestão de Imagem (RBGI)
Calendário de eventos oficiais da COP30
- Pré-COP (Brasília/DF, 13 e 14/10) – Reúne ministros e negociadores para buscar consensos e destravar temas-chave (mitigação, adaptação, financiamento) um mês antes da COP30; organizada pela presidência brasileira da COP30. Mais informações.
- 3X Renewables Pre-COP30 (Brasília/DF, 13/10) – organizado pela Global Renewables Alliance (GRA), com participação de líderes globais do setor de energia renovável. Mais informações sobre a GRA.
- Fórum de Líderes Locais da COP30 (Rio de Janeiro/RJ, 3 a 5/11) – Encontro oficial, com apoio da Bloomberg Philanthropies e C40, para tratar da ação climática subnacional com prefeitos e governadores. Mais informações.
- Cúpula de Líderes (Belém/PA, 6 a 7/11) – Segmento de alto nível da COP, dedicado a chefes de Estado e de Governo, onde são anunciados compromissos políticos centrais. Mais informações.
Calendário de eventos não oficiais
- 11 e 12/09 – 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade – Organização: IbradeS, ACB, LIDE BA | Salvador (BA) | Enfoque jurídico-político em governança climática. Mais informações.
- 17 a 21/09 – Virada Sustentável SP (15ª edição) – Organização: Instituto Virada Sustentável & Prefeitura | São Paulo (SP) | Festival urbano com debates, arte e educação ambiental conectando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e agenda climática. Mais informações.
- 22/09 – Lançamento: Estudo "Trajetórias de Descarbonização para o Brasil"– Organização: Instituto Escolhas | São Paulo (SP) (com transmissão online) | Apresentação de pesquisa com caminhos e investimentos necessários para o Brasil alcançar a neutralidade climática, contribuindo com dados técnicos para as discussões da COP30. Mais informações.
- 22 a 26/09 – Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC) - 21ª Edição– Organização: Fundação Grupo Boticário | Florianópolis (SC) | Fórum com foco no papel das áreas protegidas para as metas climáticas e financiamento da conservação. Mais informações
- 23 a 25/09 – Semana Internacional de Energias Renováveis, Sustentabilidade e Meio Ambiente – Organização: FRG & parceiros | Belém (PA) | Debates estratégicos sobre energia limpa. Mais informações.
- 24 a 25/09 – Fórum Amazônia Sustentável – Organização: FRG Mídias & Eventos | Belém (PA) | Diálogo multissetorial sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia. Mais informações.
- 01/10 – Estratégias Empresariais para a Amazônia e o Clima– Organização: CEBDS | São Paulo (SP) Reunião de grandes empresas para discutir compromissos do setor privado com a economia de baixo carbono e a valorização da floresta. Mais informações.
- 07 e 08/10 – South Summit Brazil Amazônia – Climate & Bioeconomy – Organização: South Summit | Belém (PA) | Edição focada em startups e investimento climático. Mais informações
- 07 e 08/10 – Fórum Varanda da Amazônia (III) – Organização: Varanda da Amazônia | Belém (PA) | Encontros sobre cultura, território e sustentabilidade na rota da COP30. Mais informações.
- 14 a 17/10 – XI Encontro Nacional de Química Ambiental (ENQAmb) – Organização: SBQ/UFAM/UEA/INPA | Manaus (AM) | Pesquisa e tecnologia em química ambiental aplicadas a desafios climáticos amazônicos. Mais informações.
- 15 a 17/10 – Fórum Brasil África: Cooperação para Descarbonização e Energia– Organização: Instituto Brasil África (IBRAF) | Rio de Janeiro (RJ) | Discussão sobre cooperação Sul-Sul em transição energética, financiamento climático e bioeconomia, conectando líderes brasileiros e africanos para a COP30. Mais informações.
- 28 a 30/10 – Fórum de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia– Organização: Concertação pel a Amazônia | Belém (PA) | Encontro que reúne investidores, empreendedores e lideranças para fomentar negócios e financiamentos que valorizem a floresta em pé, diretamente alinhado à agenda de bioeconomia da COP30. Mais informações.
- 28 a 30/10 – Simpósio de Pesquisa e Inovação em Mudanças Climáticas– Organização: FAPESP | São Paulo (SP) | Evento científico para apresentar resultados de pesquisas sobre mitigação e adaptação, fornecendo evidências para os debates da COP30. Mais informações.
- 30 e 31/10 – Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias (3ª edição) – Organização: IBRAM | Salvador (BA) | Mineração responsável, bioeconomia e financiamento climático na rota da COP30. Mais informações. Inscrições.
- 04/11 – Diálogos Talanoa Brasil 2025– Organização: Instituto Talanoa | Rio de Janeiro (RJ) (com transmissão online) | Sessão de diálogo multissetorial para avaliar a ambição da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira e produzir uma contribuição para a conferência de Belém. Mais informações.
- 12 a 16/11 - Cúpula dos Povos - Rumo à COP30 (evento paralelo) – Realização: Organizações sociais integrantes da Cúpula | Local: Universidade Federal do Pará | Belém (PA) | A Cúpula dos Povos é composta por 871 organizações que representam comunidades indígenas, tradicionais e periféricas. Mais informações.