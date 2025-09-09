Calendário traz 20 eventos que antecipam discussão de temas relacionados à COP30

O mundo se prepara para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima (COP30), de 10 a 21/11, em Belém(PA). Até lá, temas centrais estão em pleno debate: clima, Amazônia, minerais críticos, transição energética e preservação ambiental. Para engajar o público, foi elaborado um calendário com 20 eventos pré-COP30, oficiais e não oficiais, selecionados pelo alinhamento à pauta da conferência.

Entre os não oficiais, destaca-se a 3ª Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, em Salvador(BA), dias 30 e 31/10, organizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Conectará mineração responsável, bioeconomia e financiamento climático, sob condução dos ex-ministros Raul Jungmann (diretor-presidente do IBRAM) e Izabella Teixeira.

Entre os eventos oficiais, dois serão em Brasília, em outubro: a Reunião Pré-COP30 (13 e 14/10), que busca consensos entre ministros do clima, e o encontro “3x Renewables Pre-COP30” (13/10), da Global Renewables Alliance, reunindo lideranças mundiais de energia renovável.

O calendário está em ordem cronológica, com descrições, locais e links. Informações adicionais devem ser confirmadas com os organizadores. A curadoria do calendário é da agência Profissionais do Texto, integrante da Rede Brasileira de Gestão de Imagem (RBGI)

Calendário de eventos oficiais da COP30

Pré-COP (Brasília/DF, 13 e 14/10) – Reúne ministros e negociadores para buscar consensos e destravar temas-chave (mitigação, adaptação, financiamento) um mês antes da COP30; organizada pela presidência brasileira da COP30. Mais informações.

3X Renewables Pre-COP30 (Brasília/DF, 13/10) – organizado pela Global Renewables Alliance (GRA), com participação de líderes globais do setor de energia renovável. Mais informações sobre a GRA.

Fórum de Líderes Locais da COP30 (Rio de Janeiro/RJ, 3 a 5/11) – Encontro oficial, com apoio da Bloomberg Philanthropies e C40, para tratar da ação climática subnacional com prefeitos e governadores. Mais informações.

Cúpula de Líderes (Belém/PA, 6 a 7/11) – Segmento de alto nível da COP, dedicado a chefes de Estado e de Governo, onde são anunciados compromissos políticos centrais. Mais informações.

Calendário de eventos não oficiais