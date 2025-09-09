Parece familiar? Em uma nova campanha criativa mundial, a HEINZ destaca a impressionante semelhança entre as embalagens das batatas fritas e o icônico HEINZ Keystone

Hoje, a HEINZ, líder mundial em ketchup, anuncia uma nova campanha criativa global - “Parece familiar", destacando a descoberta notável de que as embalagens de batatas fritas em restaurantes do mundo inteiro têm o formato do inconfundível logotipo HEINZ Keystone. Com atuação em oito mercados globais, a campanha evidencia a conexão indissociável entre a dupla amplamente amada, revelando aos fãs do mundo inteiro que é impossível apreciar batatas fritas sem a HEINZ.

A obsessão por batata frita é real. Aliás, elas são o prato mais pedido no Uber Eats¹ em todo o mundo e continuam sendo um componente básico em mais da metade dos cardápios de restaurantes ao redor do mundo.² No entanto, embora as embalagens de batatas fritas sejam incrivelmente parecidas com suas versões de condimentos, nem sempre são servidas com o ketchup HEINZ. A partir de hoje, a marca HEINZ se une ao aplicativo global de entregas Uber Eats para garantir que os amantes de batata frita sempre tenham HEINZ.

Em mercados selecionados, os consumidores podem obter o condimento HEINZ para suas batatas fritas no Uber Eats com uma oferta de 50% de desconto em uma embalagem de ketchup HEINZ, unindo ketchup e batatas fritas em todo o mundo.* Os admiradores de Los Angeles também têm a opção de visitar os restaurantes participantes Carl's Jr. para receber batatas fritas e ketchup HEINZ gratuitamente ao gastar US$ 30 ou mais, enquanto durarem os estoques.

"Embora a visão por trás dessa ideia global seja simples, a conexão da marca HEINZ com as batatas fritas é icônica e universal. Independentemente de onde você esteja no mundo, a campanha "Parece familiar" destaca a verdade de que as famosas embalagens de batatas fritas em todos os lugares têm o formato da nossa pedra angular característica. Isso demonstra que batatas fritas não precisam de qualquer ketchup, elas precisam de HEINZ", afirmou Nina Patel, vice-presidente da marca global HEINZ na Kraft Heinz Company. "De uma maneira surpreendente e exclusiva da HEINZ, esta campanha reafirma o amor que gerações de admiradores da HEINZ nutrem pelo condimento, em uma das ocasiões gastronômicas mais universais. Embora não saibamos quem projetou a primeira embalagem de batata frita, é inegável que ele era um grande fã da HEINZ.”

A campanha integrada será veiculada na HEINZ EUA, Canadá, México, Reino Unido, Brasil, Alemanha, Emirados Árabes Unidos e China, para lembrar sutilmente que, quando se trata de batata frita, tem que ter HEINZ. A campanha global conta com publicidade externa nos principais mercados globais, vídeos de longa duração, integrações digitais para compras, mídias sociais pagas no Instagram, X e TikTok, influenciadores e mídia espontânea, tudo para destacar a HEINZ escondidaàvista de todos e a combinação icônica.

“Parece familiar” é a mais recente campanha global da marca desde que a HEINZ lançou sua plataforma criativa global “Tem que ser HEINZ” em 2023. Celebrando o amor irracional que os fãs têm pela HEINZ, esta foi a primeira campanha global da marca em seus 150 anos de história, que unificou todas as regiões sob uma única estratégia criativa. A campanha destacou tanto o amor pessoal dos fãs de verdade pela marca quanto o cuidado com que os produtos HEINZ são feitos.

Fique de olho em @Heinz, @Heinz_ca e @heinz_uk no Instagram e @Heinz_us, @heinz_ca e @heinzuk no TikTok para mais surpresas, enquanto a marca continua mostrando aos fãs que não é possível consumir batatas fritas sem HEINZ.

