KnowBe4 apresenta uma abordagem holística para a gestão de riscos humanos

A KnowBe4, plataforma de cibersegurança reconhecida mundialmente por abordar de forma completa a gestão de riscos humanos, lançou hoje seu whitepaper “A Strategic Framework for Human Risk Management” (Um Framework Estratégico para a Gestão de Riscos Humanos). O documento apresenta os princípios centrais de uma abordagem moderna de gestão de riscos humanos (HRM) e mostra como as organizações podem aplicar esse framework para fortalecer a cultura de segurança e promover mudanças mensuráveis no comportamento dos colaboradores.

Diferente de uma plataforma de HRM, o framework de HRM é definido como uma abordagem de cibersegurança estratégica e centrada nas pessoas, que mede, gerencia e reduz os riscos criados pelo comportamento humano. O novo framework surge como resposta direta ao cenário cibernético cada vez mais crítico, no qual o comportamento humano segue sendo um dos principais vetores de ataque. Indo além dos tradicionais programas de conscientização em segurança, o documento propõe uma mudança fundamental na forma como as organizações percebem e administram o elemento humano da segurança.

A KnowBe4 identifica diversos princípios centrais que estruturam uma abordagem eficaz de HRM:

Medir e comparar: compreender os níveis atuais de risco humano dentro da organização por meio de uma avaliação de referência.

Engajar e capacitar: criar uma cultura em que a segurança seja uma responsabilidade compartilhada, e não apenas uma preocupação de TI.

Adaptar e personalizar: oferecer treinamentos e orientações sob medida, com base nos perfis individuais de risco.

Inteligência artificial (IA) e automação: utilizar tecnologia baseada em IA para oferecer feedback em tempo real, insights personalizados e intervenções automatizadas.

Demonstrar valor: evidenciar o impacto mensurável do programa na cultura de segurança em geral da organização.

"Embora o treinamento em segurança continue sendo um componente vital de qualquer estratégia de defesa, é hora de migrarmos para a gestão de riscos humanos como uma abordagem holística", disse Javvad Malik, consultor líder de CISO da KnowBe4. "Isso significa colocar as pessoas no centro de cada decisão de segurança, usando processos que funcionem com elas e não contra elas, e adaptando continuamente as estratégias com base no comportamento real. Em vez de criar regras estáticas, uma abordagem de HRM busca entender as motivações e pressões do dia a dia que influenciam as decisões dos colaboradores, capacitando-os a fazer escolhas mais seguras e contribuir para uma cultura de segurança moderna".

Baixe uma cópia do whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management"aqui.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 ajuda empresas a capacitar suas equipes para tomarem decisões mais inteligentes e seguras todos os dias. Presente em mais de 70 mil organizações no mundo todo, a KnowBe4 contribui para fortalecer a cultura de segurança e gerenciar riscos humanos. A empresa oferece uma plataforma abrangente e orientada por IA, considerada “best-of-suite” em Gestão de Riscos Humanos (Human Risk Management), criando uma camada de defesa adaptativa que reforça o comportamento dos usuários contra as ameaças cibernéticas mais recentes. A plataforma HRM+ inclui módulos de treinamento em conscientização e conformidade, segurança de e-mail em nuvem, orientação em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e outros recursos. Sendo a única plataforma global de segurança na sua categoria, a KnowBe4 usa conteúdo, ferramentas e técnicas personalizadas e relevantes de proteção cibernética para mobilizar equipes de trabalho, transformando-as de maior superfície de ataque em maior ativo da organização. Mais informações em knowbe4.com.

