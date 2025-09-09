Sorocaba figura como novo destino para expansão imobiliária

A cidade de Sorocaba (SP) completou 371 anos no último dia 15 de agosto e vem demonstrando cada vez mais sua ascensão no mercado imobiliário. De acordo com dados noticiados em matéria da Exame, a cidade apareceu nas primeiras posições do Índice de Demanda Imobiliária (IDI Brasil), sendo a única fora das capitais a aparecer no ranking.

Tal levantamento busca medir a atratividade de novos projetos, dando destaque aqueles com maior demanda por moradia. De acordo com a Secovi-SP, o primeiro trimestre de 2025 registrou o lançamento de 1.256 imóveis residenciais na cidade de Sorocaba, alcançando uma alta de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para Renan Persio dos Santos, diretor de incorporações da Construlike, incorporadora do Grupo Prohidro, a ascensão da cidade tem se dado por diversos fatores, tais como: localização estratégica, base industrial diversificada e qualidade de vida.

“Sorocaba tem se consolidado como polo imobiliário por oferecer um fácil acesso a São Paulo e importantes rodovias, como a Castello Branco e a Raposo Tavares, atraindo investimentos e empresas, também devido a sua base industrial que gera empregos contínuos, impulsionando o crescimento populacional e migratório. Além disso, soma-se a qualidade de vida oferecida, que inclui infraestrutura urbana e de lazer, combinada a um custo de vida e de moradia mais acessível em comparação com a capital e outras cidades do interior, como Campinas, Indaiatuba e Ribeirão Preto”, afirma.

Para ele, algumas regiões se destacam um pouco mais pela valorização imobiliária em relação a outras. “A Região do Campolim mantém sua posição como área nobre, com valorização constante pela infraestrutura, incluindo shoppings, escolas e acesso facilitado. O Alto da Boa Vista ganha destaque pela proximidade com o centro administrativo e rodovias, além de novos projetos residenciais e áreas verdes, consolidando-se como uma região de ascensão. Na minha visão, uma região que tem alto potencial de valorização é a Zona Norte, devido à expansão de infraestrutura, comércios e serviços, atraindo novos empreendimentos e moradores”, comenta.

Em relação aos lançamentos, Santos afirma que estão sendo moldados por tendências que refletem a busca por qualidade de vida e eficiência. De acordo com o especialista, destacam-se projetos que priorizam a sustentabilidade (eficiência energética, reuso de água), a tecnologia e automação residencial (casas conectadas, infraestrutura digital), e o bem-estar, com amplas áreas de lazer e convivência que vão além do básico.

“Há também um forte foco na flexibilidade dos espaços, com soluções para home office e layouts adaptáveis, e a diversificação de tipologias (apartamentos econômicos e de alto padrão), sempre em localizações estratégicas que oferecem conveniência e acessibilidade”, complementa.

Lançamentos do Grupo Prohidro

Diante desse cenário, o Grupo Prohidro projeta lançamentos de novos empreendimentos e tem se organizado para atender os diferentes perfis de públicos que a companhia visa a longo prazo.

“No contexto de crescimento do mercado imobiliário em Sorocaba, o Grupo Prohidro se posiciona estrategicamente através da Construlike, nossa marca de incorporação, focada em projetos Minha Casa Minha Vida premium”, explica Santos.

Aproveitando os 37 anos de experiência da Prohidro, a Construlike tem como objetivo oferecer empreendimentos com design moderno, ampla infraestrutura de lazer, com conceito de condomínio clube e soluções inteligentes, buscando superar o padrão do segmento.

“Nossa meta é atender às aspirações de diversos perfis de público, desde jovens adultos em busca do primeiro imóvel até jovens famílias que desejam mais espaço e qualidade de vida, com foco em garantir que o sonho da casa própria seja acessível, mas sem abrir mão do conforto e diferenciais”, comenta o diretor de incorporações.

De acordo com o profissional, a infraestrutura urbana da cidade é um pilar central na escolha de áreas para os novos lançamentos da organização. “É preciso analisar meticulosamente a acessibilidade e a mobilidade, buscando locais com boas vias de acesso e proximidade ao transporte público. Além disso, a existência de serviços básicos essenciais e conectividade é mandatório para viabilidade dos projetos”, detalha.

“A proximidade a centros de conveniência como comércio, escolas e saúde também é levada em consideração quando pensamos na comodidade dos futuros moradores. Por fim, consideramos o planejamento urbano e o zoneamento da cidade, juntamente com o potencial de crescimento e valorização imobiliária da região, com objetivo de garantir que nossos empreendimentos se integrem e se beneficiem do desenvolvimento de Sorocaba”, acrescenta Santos.

Para os próximos anos, ele afirma que a expectativa do setor é otimista e a cidade deve continuar sendo um dos mercados mais promissores do interior paulista. Projeções indicam um crescimento no PIB da construção civil para 2025, em grande parte impulsionado pela retomada e continuidade do programa Minha Casa Minha Vida.

“Estamos projetando um cenário de mercado aquecido em Sorocaba, igualmente em constante expansão nos próximos anos, devido à ampliação da fábrica da Toyota, aumento do parque tecnológico, internacionalização do aeroporto e futura inauguração do Parque Cacau Show”, conclui o diretor de incorporações da Construlike.

Para mais informações, basta acessar: https://construlike.com.br/