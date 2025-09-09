Análise de dados: cursos gratuitos ensinam Power BI e Excel

Formar alunos hábeis em análise de dados. Esse é o objetivo dos cursos online gratuitos lançados pelo professor Otto Cannataro, engenheiro de produção pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e especialista em Excel, Power BI e análise de dados. Os treinamentos são abertos a todos os interessados, mesmo que a pessoa não tenha formação prévia em ciências exatas ou áreas da tecnologia.

De acordo com Cannataro, uma das motivações para a criação dos cursos é a demanda do mercado por profissionais com conhecimentos em análise de dados. Ele ressalta que, segundo o relatório Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, ocupações como analista de dados, especialista em big data e engenheiro de dados estão entre as que mais vão crescer nos próximos cinco anos.

“Dizem que os ‘dados são o novo petróleo’, mas você faria o quê com um barril de petróleo na sua casa? Nada. O que vale é o petróleo refinado. Isso é o que acontece com os dados: você tem uma avalanche deles, mas sem saber como refinar e mostrar para os outros onde aplicar e ter resultado, de nada serve. Quanto mais dados refinados (analisados), mais você sai da era do ‘acho’ e vai pra era do ‘afirmo’”, explica Cannataro.

Os cursos gratuitos abordam as ferramentas Excel e de Power BI, descritas pelo professor como as mais demandadas pelo mercado e o primeiro pilar essencial para adquirir um bom conhecimento sobre a área.

“Com aulas didáticas, diretas e divertidas, os alunos aprendem sempre o mais importante primeiro, já podendo aplicar seus conhecimentos no dia a dia e gerar resultados. O segundo pilar é aprender como transformar números em ideias, em benefícios para empresas. Aqui é necessário conhecimento sobre matemática, estatística e raciocínio lógico”, diz ele.

O terceiro pilar é a habilidade de comunicação, qualidade que Cannataro acredita ser comumente subestimada. “Sem conseguir explicar, mostrar, transmitir a análise para qualquer gestor ou CEO, ninguém nunca verá o seu valor. Juntos, esses três pilares fazem a diferença para qualquer profissional da área, seja analista, especialista em big data ou engenheiro de dados”, destaca.

Para aproximar as profissões ligadas a dados da população, Cannataro defende uma abordagem baseada na simplicidade da informação. Na sua visão, quanto mais acessível — não somente em valor financeiro, mas em linguagem — mais o aluno consegue absorver o conteúdo, acredita.

Essa é a mesma ideia que o professor aplica nas redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ele utiliza o seu perfil para compartilhar conhecimentos por meio de memes e do humor, além de ensinar diferentes aplicações de ferramentas de análise de dados. Em um dos vídeos, por exemplo, Cannataro mostra como enviar mensagem pelo WhatsApp dentro do Excel.

“Em muitos casos, mesmo achando que possui dificuldade com qualquer tipo de análise, a pessoa só tem falta de orientação, não de capacidade. Basta dar uma chance de estudar, se dedicar e o aprendizado virá”, diz Cannataro.

Para saber mais, basta acessar: https://excelera.com.br/