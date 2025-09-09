Limpeza de carpetes pode reduzir riscos para alérgicos

A limpeza profissional de carpetes pode ser uma medida essencial para garantir ambientes mais seguros, especialmente para pessoas alérgicas. Em locais residenciais e comerciais, o acúmulo de sujidades nas fibras pode desencadear uma série de problemas respiratórios, como rinite, asma e outras reações alérgicas. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados pela revista Veja, indicam que cerca de 300 milhões de pessoas convivem com asma e outras 400 milhões com rinite em todo o mundo.



No Brasil, o cenário também é preocupante. Um estudo realizado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) aponta que o número de consultas na especialidade de alergia e imunologia cresceu 42,1% entre 2019 e 2022, saltando de 2,1 milhões para 3 milhões de procedimentos. O aumento expressivo reforça a importância de medidas preventivas que contribuam para ambientes mais saudáveis.



Felipe Ataíde, chefe de operações da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização de estofados e superfícies, explica que a limpeza de carpetes sempre deve ser realizada por profissional especializado e utilizando equipamentos específicos para garantir a melhor esterilização.

“É recomendado o uso de extratores de alta potência e produtos hipoalergênicos e biodegradáveis aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Se utilizados da forma correta, esses produtos são capazes de eliminar ácaros, fungos e bactérias sem degradar o tecido. Em casos mais específicos, também é possível aplicar técnicas de limpeza pesada ou produtos neutralizadores de odores, garantindo higienização completa e preservação do carpete”, acrescenta.



Entre os principais agentes alergênicos acumulados nos carpetes, Ataíde ressalta que os mais comuns são poeira, ácaros, restos de pele, pêlos de animais, fungos, bactérias e poluentes trazidos da rua pelos calçados.

“Essa combinação pode criar um ambiente propício para casos de rinite, crises de asma e problemas respiratórios em geral. Para pessoas alérgicas, a falta de higienização regular pode intensificar sintomas e comprometer a qualidade de vida”, alerta.



Segundo o especialista, a frequência ideal para a limpeza pode variar conforme o tipo de ambiente. Em residências, ele afirma que o intervalo recomendado é de seis meses, podendo ser reduzido para quatro em casas com crianças, animais de estimação ou moradores alérgicos. “Já em espaços comerciais, o ideal é realizar o procedimento a cada três meses, devido ao maior fluxo de pessoas e consequente acúmulo de sujeira”, reforça.



Além da periodicidade, o chefe de operações da Dr. Lava Tudo recomenda cuidados específicos para diferentes tipos de fibras. “Carpetes de lã, por exemplo, exigem produtos neutros e técnicas delicadas para evitar encolhimento ou danos. Já os de fibras sintéticas permitem uma higienização mais intensa”, explica.

“Por isso é necessário avaliar cada material antes do serviço para que seja aplicada a técnica adequada, preservando o acabamento original e a durabilidade da peça”, completa.



De acordo com Ataíde, sinais como manchas, odores persistentes, alteração na cor do tecido e sensação de poeira ao aspirar podem indicar a necessidade urgente de limpeza profissional. Em locais com grande circulação, ele afirma que também é comum observar áreas escurecidas ou encardidas.

“Após a higienização, recomenda-se manter o ambiente ventilado durante a secagem, aspirar regularmente com equipamento adequado, evitar o consumo de alimentos sobre o carpete e retirar os calçados ao entrar”, pontua.



Além de promover um ambiente mais saudável, o especialista destaca que a remoção de sujeiras profundas também pode contribuir para a conservação do carpete. “Isso significa não apenas um ambiente mais saudável, mas também um material mais bonito e durável ao longo dos anos”, conclui.



