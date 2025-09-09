Inovações tecnológicas também figuram no segmento de limpeza

Cada vez mais, a inovação tecnológica, por meio da robótica e Inteligência Artificial (IA), vem sendo aplicada em soluções de limpeza urbana e saneamento, através de monitoramento, manutenção preventiva e gestão inteligente de estações de tratamento de esgoto.

Na Índia, uma startup incubada na Incubadora de Negócios de Tecnologia (TBI) do IIT Madras criou uma solução que pode eliminar a coleta manual de lixo no país. O robô de limpeza de fossas sépticas/bueiros permite que os profissionais façam a limpeza de fora, sem ter que entrar no ambiente tóxico, conforme destaca uma publicação do jornal The Times Of Índia. O projeto é resultado de uma parceria com o Ministério da Ciência da União indiana.

Renato, diretor da empresa brasileira Limpa Fossa Itu, ressalta que a utilização de IA na área ainda é emergente e iniciante, como na Índia, Europa, Reino Unido e EUA. Para ele, o maior impacto da robótica e da IA no campo do saneamento e da limpeza urbana reside na possibilidade de transformar operações reativas (atender uma emergência) em operações preventivas.

“Sensores e IA ajudam a prever transbordamentos, priorizar chamados críticos e otimizar rotas, sem substituir a experiência dos trabalhadores, mas sim otimizando suas atividades”, explica.

De acordo com o especialista, isso reforça, inclusive, a capacidade de resposta das empresas especializadas frente a situações críticas. “No caso da Limpa Fossa Itu, somos uma desentupidora que atende 24h. Conforme reduzimos a necessidade emergencial dos clientes, podemos aumentar a eficiência para atendimentos que necessitam emergência”, exemplifica.

Renato observa que o uso de sensores e monitoramento inteligente tem se mostrado uma tendência global para garantir maior eficiência em estações de tratamento de esgoto. Exemplo disso, organizações como a Thames Water (UK) e a DC Water (EUA) usam IA para detectar falhas, entupimentos e raízes invasoras em tubulações, como mostra uma publicação da Wired.

“A adoção de sensores e monitoramento inteligente em ETEs e redes coletoras é uma tendência irreversível. Vemos medição contínua de nível, vazão e qualidade, com alertas em tempo real que evitam falhas caras”, discorre o especialista.

Ele ressalta que, no Brasil, o avanço ainda é lento. Por outro lado, nos contextos em que há integração entre concessionárias e prestadores regionais os ganhos de eficiência e de conformidade ambiental aparecem rapidamente.

Renato conta que, em muitos países, tecnologias de manutenção preditiva auxiliam na prevenção de falhas e na redução de custos operacionais, modelo que pode trazer benefícios para a realidade brasileira: “A manutenção preditiva muda o jogo: em vez de parar porque quebrou, você vai parar para não quebrar”.

O especialista destaca que monitorar a rede de saneamento permite programar intervenções no momento certo. “Na realidade brasileira, isso pode reduzir custo operacional, aumentar a disponibilidade da frota e diminuir retrabalho, benefícios que impactam diretamente o bolso do cliente e o meio ambiente”, explica.

Tecnologia auxilia na sustentabilidade dos serviços

Na visão do diretor da Limpa Fossa Itu, a gestão de resíduos e esgoto é um tema diretamente ligado à sustentabilidade, pois a inovação tecnológica pode contribuir para tornar as práticas da empresa mais ecológicas e sustentáveis.

Com tecnologia, acrescenta, é possível reduzir deslocamentos desnecessários, cortar consumo de combustível, evitar extravasamentos e direcionar resíduos para destinação correta. “A combinação de telemetria, roteirização inteligente e indicadores de desempenho ajuda a tornar nossas práticas mais limpas, eficientes e alinhadas às normas ambientais vigentes”, complementa.

Renato também destaca que robôs para inspeção de tubulações e drones para monitoramento de áreas críticas vêm sendo aplicados em grandes centros urbanos. “Robôs de inspeção de tubulações e drones para mapeamento são caminhos naturais. Já utilizamos câmeras de inspeção no dia a dia e estamos avaliando crawlers para trechos longos e de maior diâmetro”, revela.

Ele conta que, para áreas críticas ou de difícil acesso, drones podem apoiar vistorias e planejamento de rotas. “A Limpa Fossa Itu está estudando planos-pilotos com parceiros para validar o modelo e aplicação no Brasil”, afirma.

De acordo com Renato, no médio e longo prazo, a empresa planeja equilibrar a tradição operacional com a transformação digital que o setor vem atravessando, o que exige disciplina.

“Planejamos incorporar tecnologia onde esta gera ganho mensurável: planejamento de rotas, predição de demanda, inspeção técnica e pós-atendimento. Essa combinação mantém nossa essência como desentupidora e nos prepara para o futuro”, finaliza o diretor.

