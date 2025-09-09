Remo Master do Corinthians embarca para o Mundial na Espanha

A equipe de Remo Master do Corinthians se prepara para disputar o Campeonato Mundial, que será realizado na Espanha, de 10 a 14 de setembro. A competição acontecerá no Lago Banyoles, localizado no município de mesmo nome, distante cerca de 120 km de Barcelona. O local ficou mais conhecido ao sediar as provas de remo nas Olimpíadas de Barcelona em 1992 e o Campeonato Mundial de Remo em 2004.

Segundo os organizadores, a edição de 2025 já é considerada a segunda maior da história do evento. Enquanto o Campeonato Mundial de Remo 2024, realizado na Alemanha, recebeu aproximadamente 3.500 atletas, a competição na Espanha registra um crescimento de 51% no número de participantes, com inscrições confirmadas de 5.360 remadores, divididos por faixa etária a partir de 27 anos e integrantes de 745 clubes de todo o mundo. Nove clubes brasileiros participarão do evento. Entre eles, o Sport Club Corinthians Paulista, representado por 38 atletas do gênero masculino e 27 do gênero feminino, totalizando 65 remadores que competirão em 147 provas.

Remo Master do Sport Club Corinthians Paulista

Com treinos diários na Raia da USP, iniciando às 5h30 em São Paulo, a equipe combina pontualidade dos integrantes, estrutura de treino e estratégia desenvolvida junto ao clube. “A força de um time está no comprometimento diário. Essa é a chave para mantermos o nível de excelência”, comenta Dorival Solera Torres, assessor da diretoria de esportes aquáticos para o remo do Corinthians.

O Corinthians mantém a modalidade do remo desde 1933, e sua equipe master é formada por atletas que equilibram a vida profissional com a paixão pela modalidade. “No remo ou na empresa, estratégia bem definida, foco no essencial, visão positiva, melhoria contínua e muito treino são a base para vencer”, destaca Giovanni M. Cardoso, atleta de remo master, empresário e cofundador do Grupo MK que detém as marcas Mondial e AIWA Brasil.

O empresário, que mantém uma jornada de 12 a 15 horas diárias, não hesita em destacar a importância da dedicação para a conquista de resultados. “Todos os dias, treino cedo e sempre com foco na melhoria constante, tanto no desempenho do remo como no mundo corporativo. Quando a dedicação e o foco são intensos, os resultados acontecem”, complementa Giovanni.