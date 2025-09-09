Kinaxis impulsiona o avanço da cadeia de suprimentos da Shimadzu para a era da manufatura moderna

A Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração completa da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que a Shimadzu Corporation, fabricante líder de instrumentos de precisão de alta tecnologia, selecionou a plataforma Kinaxis Maestro® para melhorar sua estratégia de cadeia de suprimentos e superar a volatilidade do comércio mundial. A Shimadzu está recorrendoàMaestro para simular cenários comerciais reais, alinhar equipes multifuncionais e agir proativamente antes que ocorram disrupções.

A Shimadzu fabrica equipamentos de precisão para setores de alto risco, desde o farmacêutico até o aeroespacial, onde velocidade e previsão são fundamentais. À medida que se expande internacionalmente, a Shimadzu precisava de uma plataforma de tecnologia de cadeia de suprimentos que pudesse processar dados complexos, fornecer opções instantâneas e proteger os lucros enquanto navega por um ambiente global dinâmico de tarifas e comércio.

“Construímos nossa reputação com base na precisão, inovação e excelência para nossos parceiros”, disse Akira Okubo, diretor corporativo e gerente geral do departamento de Gestão de Estratégia DX?IT da Shimadzu Corporation. “Ao completarmos 150 anos de inovação, a Maestro nos ajudará a evoluir para o futuro, dando-nos o poder de antecipar mudanças na demanda, otimizar o planejamento em todos os nossos negócios e executar com rapidez e agilidade.”

A Shimadzu enfrentou desafios para promover o crescimento de seus negócios, incluindo mudanças rápidas no ambiente externo, lacunas entre as informações de demanda e os planos de produção e visibilidade reduzida. As principais questões incluíam o gerenciamento de riscos externos, a prevenção de oportunidades perdidas e a redução do estoque. Em particular, as tarifas dos EUA criaram um efeito cascata em toda a sua rede mundial.

Após uma avaliação rigorosa da concorrência, a Shimadzu escolheu a Maestro por sua capacidade incomparável de reunir planejamento e execução em uma única solução, juntamente com um histórico comprovado no setor que os concorrentes não oferecem. Com a Maestro, a Shimadzu obterá uma orquestração integrada entre vendas e operações, simulação de cenários em tempo real para comparar margens entre regiões e mitigar riscos, além da capacidade de tomar decisões baseadas em dados e agir com precisão quando necessário.

“É um imenso orgulho trabalhar com a Shimadzu em uma transformação da cadeia de suprimentos que é mais ágil, inteligente e pronta para o futuro”, afirmou Masaki Kogure, presidente da Kinaxis no Japão. “A Maestro é a solução perfeita para apoiar o próximo capítulo da empresa. Ela foi desenvolvida especificamente para ajudar as empresas a lidar com todos os tipos de disrupções quando dependem de insights em tempo real que as manterãoàfrente da concorrência.”

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, o Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção do hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250909337297/pt/

Assessoria de Imprensa

Erin Boyle | Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613