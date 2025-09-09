Sisvel indica líder de PI para comandar seus negócios na China e abrir escritório em Shenzhen

A Sisvel nomeou Yixiong Zou para liderar suas operações na China. Ele será responsável por conduzir as áreas de licenciamento, gestão de programas e desenvolvimento de negócios no país, além de administrar o novo escritório da Sisvel que será aberto em Shenzhen.

Zou ingressa na empresa como diretor-geral da Sisvel na China, sendo o primeiro a ocupar esse cargo. Sua nomeação reflete a importância que a Sisvel atribui ao mercado chinês.

Com uma carreira de mais de 25 anos, Zou já atuou em funções de engenharia, jurídicas e de licenciamento em grandes empresas de tecnologia na China e nos Estados Unidos. Mais recentemente, ocupou o cargo de diretor jurídico adjunto na empresa de tecnologia de energia renovável AESC US.

Zou estudou na Shanghai Jiao Tong University antes de se mudar para os Estados Unidos, onde obteve bacharelado em engenharia elétrica pela Florida State University e mestrado em engenharia elétrica pela University of Southern California.

Após iniciar sua carreira como engenheiro na Intel, Zou migrou para a área de patentes e ingressou na Qualcomm como consultor de patentes em 2011. Durante seus sete anos na empresa, ele lidou com diversas questões de licenciamento, litígios e antitruste, contribuindo para fortalecer a presença da Qualcomm na China.

A partir de 2018, Zou ocupou cargos internos em empresas de tecnologia chinesas, incluindo o Midea Group, empresa listada na Fortune Global 500, e a Zeku Technologies, unidade de design de semicondutores da Oppo.

"É com orgulho que recebemos Yixiong em nossa equipe de liderança global: sua experiência e conhecimento serão fundamentais para impulsionar nossas iniciativas", afirma Mattia Fogliacco, presidente da Sisvel. "Como um mercado líder na criação e implementação de tecnologias baseadas em padrões, a China é central para nosso trabalho de oferecer soluções de licenciamento eficientes. Ao integrar Yixiongàequipe, reforçamos nosso compromisso com a expansão no país. Nomear um líder de pensamento como ele para comandar nossas operações na China vai aprimorar nossa compreensão das dinâmicas locais e nos permitir oferecer soluções de licenciamento ainda melhores".

"Estou muito animado por fazer parte da Sisvel e sua equipe de nível mundial", disse Zou. "A Sisvel cultivou relacionamentos sólidos com titulares de patentes chineses e outros parceiros ao longo de muitos anos. Espero fortalecer essas parcerias e explorar novas oportunidades para a Sisvel impulsionar a inovação na China".

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, criatividade e eficiência para conectar as necessidades dos titulares de patentes com aqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250909238212/pt/

Mídia

Giulia Dini

Líder de comunicações

Tel.: +34 93 131 5570

giulia.dini@sisvel.com