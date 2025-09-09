Brasil recebe HackMeridian 2025 com US$ 50 mil em prêmios

Nos dias 15 e 16 de setembro de 2025, o Hotel Copacabana Palace receberá o HackMeridian 2025, um hackathon que antecede a conferência internacional Meridian 2025. O evento reunirá 500 desenvolvedores de diferentes países, selecionados entre milhares de inscritos, para criar soluções na rede Stellar.

Organizado pela NearX Education Platform, em parceria com a Stellar Development Foundation, o hackathon oferecerá US$ 50.000 em prêmios distribuídos entre os projetos vencedores. O foco principal será o desenvolvimento de aplicações em finanças descentralizadas (DeFi) e inclusão financeira.

As aplicações de blockchain além das criptomoedas

A tecnologia blockchain tem encontrado aplicações em diversos setores além do financeiro. Na área da saúde, empresas como a IBM desenvolveram soluções para rastreamento seguro de medicamentos na cadeia de suprimentos IBM Blockchain Supply Chain.

No setor alimentício, o Walmart implementou sistemas blockchain para garantir a rastreabilidade de produtos, permitindo identificar a origem de alimentos em questão de segundos Walmart Food Supply Chain.

Na educação, projetos como o Blockcerts permitem a emissão e verificação de certificados digitais à prova de falsificação Blockcerts.

O crescimento do mercado de blockchain

O mercado global de blockchain foi avaliado em US$ 31,28 bilhões em 2024 e tem projeção de atingir US$ 1,43 trilhão até 2030, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 90,1%, segundo a Grand View Research Blockchain Technology Market.

No Brasil, o setor atingiu US$ 563,4 milhões em 2024, com expectativa de crescimento de 82,5% ao ano, conforme relatório da IMARC Group Brazil Blockchain Market. Este crescimento ocorre em um contexto de expansão do setor de tecnologia no país, que tem registrado saldo positivo de contratações nos últimos anos.

A capacitação de profissionais brasileiros

Para reforçar o impacto do evento no cenário tecnológico, Caio Mattos, CEO da NearX Education Platform, destaca a importância do HackMeridian 2025 para o desenvolvimento de talentos nacionais. "O HackMeridian 2025 representa uma oportunidade significativa para posicionar o Brasil no cenário global de blockchain. Estamos formando profissionais capacitados para atender à demanda crescente do mercado internacional", afirma Mattos. Além disso, a NearX investe em programas de capacitação, como o Bootcamp Stellar, iniciativa que visa conectar desenvolvedores brasileiros a oportunidades em empresas globais do setor de tecnologia blockchain.

Informações do evento

Datas: 15 e 16 de setembro de 2025

Local: Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro, RJ

Participantes: 500 desenvolvedores selecionados

Premiação: US$ 50.000 distribuídos entre os vencedores

Foco: Soluções em blockchain Stellar (DeFi, inclusão financeira, Web3)

Inscrições: Encerradas

Mais informações: site oficial do hackathon | Meridian 2025

Credenciamento de imprensa



Jornalistas interessados em cobrir o HackMeridian 2025 podem solicitar credenciamento e agendar entrevistas através dos contatos abaixo. Materiais de apoio, incluindo fotos e vídeos, estarão disponíveis durante o evento.

Contato para imprensa:

NearX Education Platform

E-mail: imprensa@nearx.com.br

Telefone: +55 (11) 97328-0389 – Suely Brusko - WhatsApp

Palavras-chave: HackMeridian 2025, blockchain, Stellar, tecnologia, Rio de Janeiro, DeFi, desenvolvedores, inovação