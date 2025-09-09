ONG premiada realiza evento para mulheres na tecnologia

O Encontro de Mulheres e Carreira em Tecnologia, promovido pela WoMakersCode, acontece no dia 13 de setembro, em São Paulo, no Teatro FECAP, reunindo mais de 400 participantes em uma programação dedicada à empregabilidade, ao desenvolvimento técnico e à construção de carreiras com mais representatividade no setor de tecnologia. Para ampliar o alcance, a organização realiza ainda uma extensão on-line gratuita nos dias 16 e 18 de setembro, com transmissão aberta pelo YouTube da ONG. O evento conta com o apoio de empresas parceiras como Mars, Globo, Microsoft Reactor, Equinix, RDI, Tripleten, AmDocs, entre outras, que tornam possível a realização do encontro e a ampliação de seu impacto em todo o Brasil.

Embora representem 52% da população brasileira, as mulheres ainda são apenas 34,2% da força de trabalho em tecnologia e menos de 18% das matrículas em cursos de computação. No cenário global, a participação também é limitada: mulheres ocupam 32% dos empregos no setor, mas apenas 18% dos cargos executivos — menos de 1 em cada 5 CIOs ou CTOs são mulheres nas 1.000 maiores empresas do mundo. Além disso, metade das profissionais deixa a indústria até os 35 anos, diante de barreiras culturais, desigualdade salarial e da ausência de oportunidades de crescimento e mulheres.

Diante desse contexto, a WoMakersCode, organização sem fins lucrativos que já capacitou mais de 350 mil mulheres, celebra dez anos de impacto no setor de tecnologia. Reconhecida internacionalmente por prêmios como Iniciativa de Maior Impacto da América Latina pela Women in Tech Global Awards e Pacto Global da ONU, a WoMakersCode promove um espaço de aprendizado, conexão e inspiração para enfrentar esses desafios. O evento, já consolidado no calendário de diversidade e inovação, reunirá mulheres de todo o Brasil para falar sobre carreira, futuro e protagonismo feminino no setor de tecnologia.

“Os dez anos de impacto da WoMakersCode refletem a trajetória de cada mulher que ousou sonhar e construir seu caminho na tecnologia. Nosso objetivo é criar espaços de aprendizado, conexão e protagonismo para que mais mulheres ocupem posições técnicas e de liderança no setor de tecnologia", diz Cynthia Zanoni, fundadora da WoMakersCode.

A extensão on-line gratuita acontece nos dias 16 e 18 de setembro, com transmissão pelo YouTube da WoMakersCode. A programação inclui painéis e palestras sobre empregabilidade, tendências em tecnologia, diversidade e liderança feminina.

Levando debates e histórias reais a mulheres de todo o país, a edição on-line busca inspirar, apoiar e estimular transformações nesse cenário.

Inscrições já estão abertas: https://womakerscode.org/evento

Abaixo é possível conferir a programação da edição on-line:

16 de setembro (terça-feira) — Como construir uma carreira sustentável e com propósito na tecnologia.

18 de setembro (quinta-feira) — Tendências em tecnologia e o papel das mulheres na inovação.

Sobre a WoMakersCode

Fundada em 2015, a WoMakersCode é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão capacitar e empregar mulheres na tecnologia. Com presença em 13 países da América Latina, a ONG já impactou mais de 350 mil mulheres por meio de programas gratuitos, cursos, bootcamps, mentorias e ações de contratação de talentos, além de apoiar empresas na construção de projetos de empoderamento feminino no setor de tecnologia.

Reconhecida nacional e internacionalmente, a WoMakersCode recebeu o Most Impactful Initiative Award no Women in Tech LATAM Awards 2025, integra o Pacto Global da ONU e já foi premiada com o Prêmio Nelson Mandela de Promoção da Igualdade Racial, o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade (SP) e o Selo da Igualdade Racial de São Paulo.