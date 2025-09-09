FTW adquire Paduashop e acelera expansão no e-commerce

A FTW, uma das principais marcas de suplementação alimentar do Brasil, anuncia a aquisição da Paduashop, e-commerce brasileiro especializado no mercado de suplementos, com atuação em marketplaces e R$ 150 milhões em vendas em 2024. Segundo a FTW, a operação representa um passo estratégico na consolidação de sua presença digital, conectando sua fábrica, uma das maiores do país com 12.000 metros quadrados, diretamente ao consumidor final.

Segundo a Paduashop, fundada na Zona Leste de São Paulo, o crescimento da empresa ocorreu a partir da estratégia de priorizar entregas rápidas e presença em marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Magalu e Shopee. A aquisição reforça o movimento da FTW rumo a um modelo direto ao consumidor (DTC), que se tornou prioridade dentro do plano de expansão da marca própria de suplementos, lançada em 2024.

A aquisição aconteceu entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Alison Alves, então co-fundador com Julian Amaral da Paduashop, que hoje ocupa o cargo de CEO, ficaram na operação até junho, apoiando a transição e a integração, finalizada em julho de 2025.

“Desde o início de 2024, vínhamos estudando oportunidades de unir a produção nossa fábrica com o alcance da Paduashop. A incorporação marca o início de uma nova fase, em que conectamos qualidade de produção e capilaridade digital com ainda mais eficiência", afirma Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW.

Segundo Mencacci, a transição da Paduashop à FTW também tem como objetivo trazer maior clareza sobre origem, rastreabilidade e respaldo técnico dos produtos. Nesse contexto, a FTW destaca a certificação ISO 9001, um reconhecimento de que a empresa tem um Sistema de Gestão de Qualidade (SGC) eficaz.

“A Paduashop já tinha um modelo muito bem estruturado e um relacionamento consolidado com o público. Com essa aquisição, unimos o melhor dos dois mundos: a capilaridade da Paduashop no e-commerce e o portfólio de produtos da FTW. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a confiança do consumidor, entregando uma experiência completa, da fabricação à entrega", reforça Alison Alves, Co-CEO da FTW.

Em julho de 2025, com a integração finalizada, Alison entrou como Co-CEO da FTW, cuidando da parte de vendas, enquanto Julian passou a liderar a empresa MEMPHIX BUSINESS HUB, de prestação de serviços para empresas com foco em marketplaces e expansão, que hoje já tem a FTW como cliente e outras empresas.

A integração das marcas prevê que a FTW assuma os canais de venda online da Paduashop, ampliando o alcance digital e fortalecendo os canais próprios. Além disso, a linha de produtos FTW será expandida. Segundo Alves, a aquisição faz parte da estratégia de aumentar a capilaridade digital e consolidar a presença no B2C, posicionando a marca de forma mais competitiva no cenário nacional.

Da Zona Leste para o Brasil: a trajetória da Paduashop

Segundo a Paduashop, sua história começou com uma missão clara: oferecer suplementos e vitaminas que realmente fazem a diferença na sua rotina. De acordo com comunicado da empresa, com estrutura 100% brasileira, seu foco está em proporcionar a melhor experiência na aquisição de produtos voltados à saúde e ao bem-estar.

“Com um modelo de negócio que tem como foco a excelência logística, parcerias estratégicas com marketplaces e compromisso com produtos eficazes e autênticos, a Paduashop ganhou reconhecimento como uma das principais plataformas brasileiras do setor", explica Renato Alves, Chief Revenue Officer (CRO). Ainda segundo o executivo, sua reputação foi construída com base na experiência do cliente, na confiança e na qualidade, valores que se conectam diretamente à proposta da FTW.

“A Paduashop se tornou uma das grandes forças do e-commerce nacional com base em um valor simples: entregar qualidade com rapidez e compromisso. Unir essa operação à força da FTW amplia nosso alcance e posiciona a marca com ainda mais credibilidade no canal direto ao consumidor”, pontua o CRO da FTW.

A FTW informou que a estrutura da Paduashop será absorvida e integrada ao seu ecossistema, reunindo características das duas operações: a presença digital do e-commerce com o portfólio, a estrutura logística da fábrica em São Paulo e o time comercial da FTW.

“Com a aquisição, buscamos acelerar nossa presença no digital, que já representa uma parcela significativa da receita da FTW”, explica Alisson Alves. Segundo o Co-CEO da marca, a união das duas operações vai permitir ganhos de escala, além de oferecer ao consumidor uma experiência mais completa e direta com a marca.

Objetivos de longo prazo: crescimento da marca própria e diversificação de canais

A FTW destaca que a movimentação está alinhada aos seus objetivos de longo prazo, que incluem o crescimento da marca própria e a diversificação dos canais de venda, tanto no B2C quanto no B2B.

O anúncio acontece próximo da estreia da FTW na Abrafarma, outra movimentação da marca voltada à diversificação de canais para alcançar o público final. “A entrada no canal farma acompanha uma mudança no comportamento do consumidor e no posicionamento das grandes marcas de suplementação”, encerra Renato Alves.