Simulador de voo de realidade virtual Veris da TRU Simulation obtém qualificação da FAA, marcando o início de uma nova era de treinamento imersivo de pilotos

TRU Simulation + Training Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT) e uma afiliada da Bell Textron Inc., anunciou hoje que seu simulador de voo de realidade virtual de ponta, o Veris, recebeu a qualificação da Administração Federal de Aviação (FAA). Agora qualificado como um Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) Nível 7, o Veris também foi projetado para cumprir os padrões do FTD, nível 3 da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), com qualificação prevista para o fim deste ano. Este marco consolida ainda mais a posição da TRU Simulation como líder do setor no desenvolvimento de Simuladores de Voo Completos (FFS) e FTDs avançados e de alta fidelidade.

TRU Simulation’s Veris Virtual Reality Flight Simulator achieves FAA qualification, ushering in a new era of immersive pilot training (Photo Credit: TRU Simulation)

Apresentado pela primeira vez na VERTICON 2024, o Veris é um projeto inovador com foco em eficiência, combinando recursos líderes do setor de um FFS com tecnologia de realidade virtual imersiva para capacitar pilotos a navegar pelos céus com confiança. O Veris oferece aos clientes de helicópteros e modelos de asa fixa uma solução mais econômica e inovadora para o treinamento de pilotos.

"Na TRU Simulation, nossa missão é capacitar pilotos e provedores de treinamento com as ferramentas mais avançadas e acessíveis disponíveis", disse Jerry Messaris, vice-presidente e diretor geral da TRU Simulation. "O Veris oferece treinamento de voo de ponta e econômico através de uma plataforma de RV compacta, revolucionando o modo como os pilotos treinam nos mercados de aviação executiva, aeronaves de asas rotativas e militar."

A Bell Training Academy (BTA) foi nomeada cliente de lançamento e será a primeira a usar o Veris para treinamento no helicóptero Bell 505. A BTA é uma instalação de última geração que ocupa 100.000 pés quadrados de espaço para salas de aula, laboratórios e hangares.

"Ser o cliente de lançamento do Veris para o Bell 505 é uma honra para a Bell Training Academy", disse Chad Sparks, diretor geral da Bell Training Academy. "Estamos dedicados a oferecer soluções de treinamento mais avançadas e abrangentes, e o Veris irá aumentar significativamente o realismo e a eficácia de nossos programas. Comemoramos este marco com a TRU Simulation e esperamos continuar nossa cooperação para manter nossos clientes em suas missões."

O Bell 505 é uma das plataformas tecnologicamente mais avançadas de sua classe e continua atraindo visitantes de todo o mundo para treinar muitas gerações de pilotos de helicópteros militares e civis.

O Veris inclui uma base de movimento totalmente elétrica com seis graus de liberdade para produzir sinais precisos de voo e vibrações. Também utiliza os mesmos dados de voo, linhas de base de software e tecnologias avançadas, como o sistema de carregamento de controle REALFeel da TRU, encontrado em seus Level FFSs, que proporcionam sensações e experiência de controle de voo realistas em um mundo virtual. Painéis táteis no cockpit permitem que o piloto interaja com os interruptores e aviônica da aeronave de modo semelhanteàque faria na aeronave. Por fim, um visor de realidade virtual substitui o sistema visual tradicional, imergindo o piloto no ambiente de voo.

O Veris oferece componentes do simulador de última geração, incluindo:

Novo gerador de imagens da TRU, com tecnologia Unreal Engine

Base de movimento elétrico com seis graus de liberdade

Aeroportos modelados sob medida

Visor de realizada virtual MR Varjo

Sistema de carregamento de controle elétrico digital

Sistema operacional do instrutor recém-projetado

Geração de guia de teste de qualificação

Unidade de controle remoto do instrutor

Plano de aulas e sistemas de relatórios (opcional)

A fidelidade e a acessibilidade do Veris são ainda mais demonstradas por seu design exclusivo de duplo uso. Usando aviônica e componentes de aeronaves reais, alguns treinamentos podem ser realizados sem um visor de realidade virtual. Isto permite que treinamentos com aviônica, treinamentos de procedimentos e muito mais sejam realizados sem o visor, reservando a experiência imersiva do mundo virtual para a parte de voo do treinamento. Esta capacidade capta o equilíbrio ideal entre o treinamento no mundo real e virtual, não encontrado em outros dispositivos de treinamento.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é líder em prover dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo ao setor de aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para mais informações, acesse www.TRUSimulation.com.

Sobre a Bell

Pensar além é o que fazemos. Há mais de 90 anos, reinventamos a experiência de voar, e aonde pode nos levar.

Somos pioneiros. Fomos os primeiros a quebrar a barreira do som e certificar um helicóptero comercial. Fizemos parte da primeira missão lunar da NASA e trouxemos sistemas avançados de rotores basculantes ao mercado. Hoje, estamos definindo o futuro da mobilidade aérea avançada.

Com sede em Fort Worth, Texas, como subsidiária integral da Textron Inc., possuímos unidades estratégicas em todo o mundo. E com quase 20% de nossa força de trabalho tendo servido, ajudar nossas forças armadas a cumprir suas missões é uma de nossas paixões.

Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias oferecem experiências excepcionais a nossos clientes. Com eficiência. Confiabilidade. E sempre com a segurança em primeiro lugar.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

