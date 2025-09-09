Simulador de voo de realidade virtual Veris da TRU Simulation obtém qualificação da FAA, marcando o início de uma nova era de treinamento imersivo de pilotos
A Bell Training Academy será a primeira a usar o simulador Veris para treinamento no Bell 505
TRU Simulation + Training Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT) e uma afiliada da Bell Textron Inc., anunciou hoje que seu simulador de voo de realidade virtual de ponta, o Veris, recebeu a qualificação da Administração Federal de Aviação (FAA). Agora qualificado como um Dispositivo de Treinamento de Voo (FTD) Nível 7, o Veris também foi projetado para cumprir os padrões do FTD, nível 3 da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), com qualificação prevista para o fim deste ano. Este marco consolida ainda mais a posição da TRU Simulation como líder do setor no desenvolvimento de Simuladores de Voo Completos (FFS) e FTDs avançados e de alta fidelidade.
TRU Simulation’s Veris Virtual Reality Flight Simulator achieves FAA qualification, ushering in a new era of immersive pilot training (Photo Credit: TRU Simulation)
Apresentado pela primeira vez na VERTICON 2024, o Veris é um projeto inovador com foco em eficiência, combinando recursos líderes do setor de um FFS com tecnologia de realidade virtual imersiva para capacitar pilotos a navegar pelos céus com confiança. O Veris oferece aos clientes de helicópteros e modelos de asa fixa uma solução mais econômica e inovadora para o treinamento de pilotos.
"Na TRU Simulation, nossa missão é capacitar pilotos e provedores de treinamento com as ferramentas mais avançadas e acessíveis disponíveis", disse Jerry Messaris, vice-presidente e diretor geral da TRU Simulation. "O Veris oferece treinamento de voo de ponta e econômico através de uma plataforma de RV compacta, revolucionando o modo como os pilotos treinam nos mercados de aviação executiva, aeronaves de asas rotativas e militar."
A Bell Training Academy (BTA) foi nomeada cliente de lançamento e será a primeira a usar o Veris para treinamento no helicóptero Bell 505. A BTA é uma instalação de última geração que ocupa 100.000 pés quadrados de espaço para salas de aula, laboratórios e hangares.
"Ser o cliente de lançamento do Veris para o Bell 505 é uma honra para a Bell Training Academy", disse Chad Sparks, diretor geral da Bell Training Academy. "Estamos dedicados a oferecer soluções de treinamento mais avançadas e abrangentes, e o Veris irá aumentar significativamente o realismo e a eficácia de nossos programas. Comemoramos este marco com a TRU Simulation e esperamos continuar nossa cooperação para manter nossos clientes em suas missões."
O Bell 505 é uma das plataformas tecnologicamente mais avançadas de sua classe e continua atraindo visitantes de todo o mundo para treinar muitas gerações de pilotos de helicópteros militares e civis.
O Veris inclui uma base de movimento totalmente elétrica com seis graus de liberdade para produzir sinais precisos de voo e vibrações. Também utiliza os mesmos dados de voo, linhas de base de software e tecnologias avançadas, como o sistema de carregamento de controle REALFeel da TRU, encontrado em seus Level FFSs, que proporcionam sensações e experiência de controle de voo realistas em um mundo virtual. Painéis táteis no cockpit permitem que o piloto interaja com os interruptores e aviônica da aeronave de modo semelhanteàque faria na aeronave. Por fim, um visor de realidade virtual substitui o sistema visual tradicional, imergindo o piloto no ambiente de voo.
O Veris oferece componentes do simulador de última geração, incluindo:
- Novo gerador de imagens da TRU, com tecnologia Unreal Engine
- Base de movimento elétrico com seis graus de liberdade
- Aeroportos modelados sob medida
- Visor de realizada virtual MR Varjo
- Sistema de carregamento de controle elétrico digital
- Sistema operacional do instrutor recém-projetado
- Geração de guia de teste de qualificação
- Unidade de controle remoto do instrutor
- Plano de aulas e sistemas de relatórios (opcional)
A fidelidade e a acessibilidade do Veris são ainda mais demonstradas por seu design exclusivo de duplo uso. Usando aviônica e componentes de aeronaves reais, alguns treinamentos podem ser realizados sem um visor de realidade virtual. Isto permite que treinamentos com aviônica, treinamentos de procedimentos e muito mais sejam realizados sem o visor, reservando a experiência imersiva do mundo virtual para a parte de voo do treinamento. Esta capacidade capta o equilíbrio ideal entre o treinamento no mundo real e virtual, não encontrado em outros dispositivos de treinamento.
Sobre a TRU Simulation
A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é líder em prover dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo ao setor de aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para mais informações, acesse www.TRUSimulation.com.
Sobre a Bell
Pensar além é o que fazemos. Há mais de 90 anos, reinventamos a experiência de voar, e aonde pode nos levar.
Somos pioneiros. Fomos os primeiros a quebrar a barreira do som e certificar um helicóptero comercial. Fizemos parte da primeira missão lunar da NASA e trouxemos sistemas avançados de rotores basculantes ao mercado. Hoje, estamos definindo o futuro da mobilidade aérea avançada.
Com sede em Fort Worth, Texas, como subsidiária integral da Textron Inc., possuímos unidades estratégicas em todo o mundo. E com quase 20% de nossa força de trabalho tendo servido, ajudar nossas forças armadas a cumprir suas missões é uma de nossas paixões.
Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias oferecem experiências excepcionais a nossos clientes. Com eficiência. Confiabilidade. E sempre com a segurança em primeiro lugar.
Sobre a Textron Inc.
A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.
Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
