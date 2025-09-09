Bitget anima o fim de semana do MotoGP da Catalunha com emoções Web3, recompensas reais e lendas do automobilismo

VICTORIA, Seychelles, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, agitou os baluartes do Grande Prêmio da Catalunha em Barcelona, Espanha, com exibições presenciais e on-line, combinando velocidade, espetáculo e atividades Web3 ininterruptas durante o fim de semana da corrida, de 5 a 7 de setembro.

Dando continuidade ao lançamento oficial da parceria no Grande Prêmio da Itália e a uma vibrante participação no GP da Alemanha em julho, a Bitget levou a iniciativa a Barcelona com força total. Com uma experiência Fan Booth de 360° dentro do Circuito de Barcelona-Catalunha, os fãs fizeram fila para experimentar o simulador profissional de MotoGP, participar de desafios interativos e registrar os seus próprios momentos “Make It Count” ao lado de lendas e máquinas do mundo real. O estande da Bitget foi um centro de velocidade, negociação inteligente e a vantagem inconfundível que surge quando o automobilismo se encontra com a cultura das criptomoedas.

Estande da Bitget no GP da Catalunha

Simulador da MotoGP da Bitget

O GP da Catalunha também viu o ícone da MotoGP Jorge Lorenzo dar o pontapé inicial no Smarter Speed Challenge da Bitget, um minijogo de corrida virtual que cativou a atenção dos usuários da Web2 e da Web3. Projetado como uma campanha global “jogar para ganhar”, que ocorrerá até meados de novembro, o desafio permite que os usuários compitam em corridas virtuais, acumulem pontos na tabela de classificação e desbloqueiem recompensas como dinheiro, cupons e até passes VIP do MotoGP 2026. O grande vencedor da campanha da Catalunha ganhou uma viagem com todas as despesas pagas para conhecer o próprio Jorge em outubro, durante o TOKEN2049 em Cingapura, provando mais uma vez que, com a Bitget, cada jogada vale a pena.

Bitget KOLs com o ex-campeão mundial de MotoGP, Jorge Lorenzo

No fim de semana, a Bitget firmou parceria com as principais personalidades do automobilismo e criadores de conteúdo para uma experiência única de encontro entre o digital e a pista. Do famoso comentarista de MotoGP Nico Abad a Christine GZ, Rubén Xaus e criadores de conteúdo em ascensão como Rotren e Ubietoo, a agitação foi muito além das pistas de corrida. Os fãs que participaram dos sorteios ganharam acesso exclusivo ao campeonato virtual do jogo MotoGP™ 2025, ingressos para o GP e encontros com lendas do automobilismo.

“O espírito da MotoGP é ultrapassar os limites, técnica, mental e emocionalmente. Esse mesmo espírito é o que impulsiona a Bitget e o que queríamos dar vidaàCatalunha”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Não estamos aqui apenas para promover. Estamos aqui para criar algo memorável, divertido e gratificante, onde o futuro das finanças pareça tão emocionante quanto a volta final.”

A energia dos fãs durante todo o fim de semana da corrida refletiu a missão mais ampla da Bitget: tornar a criptocultura acessível, divertida e profundamente integrada às paixões do mundo real. Da presença de Jorge Lorenzo na sala VIP aos fãs trocando produtos e histórias, este foi mais do que apenas mais um Grande Prêmio; foi um fim de semana em que o futuro das finanças se encontrou com o rugido da pista.

A corrida pode ter acabado, mas o desafio está apenas começando. O Smarter Speed Challenge da Bitget ainda está ativo e a tabela de classificação está indefinida. Check-ins diários, voltas virtuais e grandes prêmios aguardam a próxima rodada de competidores.

Pronto para participar do desafio? Comece a correr aqui.

