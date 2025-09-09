Cemvita acelera o avanço comercial com aquisição de tecnologia complementar e contratação sênior no Brasil

A Cemvita, líder em biotecnologia industrial que está construindo uma bioeconomia circular em escala, anuncia hoje duas medidas práticas que fortalecem de forma significativa sua capacidade de converter resultados validados em laboratório em desempenho industrial escalavel e confiável: a aquisição de tecnologia complementar, que expande portfólio de propriedade intelectual (IP) e a nomeação de Luciano Zamberlan como Vice-Presidente de Operações, baseado no Brasil. Essas iniciativas visam reforçar a prontidão operacional no país e aprofundar as capacidades técnicas e de execução da Cemvita.

A aquisição de tecnologia complementar traz ferramentas adicionais de biologia sintética IP, além de expandir o portfólio de cepas que encurtam os prazos de desenvolvimento dos processos industriais. Somadaàliderança operacional dedicada no país, esses reforços aumentam a confiança quanto aos marcos de entrega de curto prazo, comissionamento e fornecimento confiável de produtos dentro de uma cadeia de valor sustentável.

Recentemente, a Cemvita reportou avanços significativos na produtividade do bioprocesso de produção do FermOil™ e forte validação de terceiros dos atributos do co-produto FermNatural™, resultados que melhoram a economia dos projetos e o posicionamento de mercado. Além disso, a empresa avançou o fluxo de trabalho de engenharia do FermWorks™ com parceiros brasileiros rumoàDecisão Final de Investimento (FID). Em paralelo, a empresa avançou seu plano industrial no Rio Grande do Sul, criando alinhamento entre disponibilidade de matéria-prima, infraestrutura local e apoio do setor público, estabelecendo um caminho claro para a operação comercial.

“Essas medidas nos permitem potencializar o ecossistema bioindustrial de longa data do Brasil com capacidades de última geração, reduzindo os riscos iniciais de comercialização e ampliando as opções para futuras plataformas de produtos. Em conjunto, elas fortalecem nossa capacidade de escalar para a realidade industrial todo desenvolvimento de pesquisa realizado.” disse Marcio Silva, CTO da Cemvita.

Luciano Zamberlan estará baseado no Brasil para liderar a execução operacional, a prontidão dos sites e as atividades de comissionamento inicial. Luciano traz mais de 20 anos de experiência em biotecnologia e, mais recentemente, atuou como Diretor de Engenharia na Raízen, onde liderou projetos de grande escala desde o conceito até a operação. Ele coordenou a implementação de quatro plantas greenfield, supervisionando equipes operacionais, engenharia, comissionamento de subsistemas e otimização de processos para etanol de segunda geração (E2G) e biogás. Focado em inovação e sustentabilidade, tem histórico de integrar equipes multidisciplinares para identificar sinergias tecnológicas que maximizam o impacto financeiro e reduzem a pegada ambiental.

“Estou muito feliz em me juntaràCemvita, uma empresa na vanguarda de transformar resíduos em recursos valiosos e sustentáveis. Minha experiência em escalar inovações, aliada ao histórico de estruturar e comissionar operações industriais greenfield, está perfeitamente alinhadaàmissão da Cemvita. Estou ansioso para colocar energia e acelerar o desempenho industrial da Cemvita contribuindo para um futuro circular.” disse Luciano Zamberlan, o novo VP de Operações da Cemvita.

Esses investimentos práticos em tecnologia e operações foram concebidos para acelerar a conversão da ciência validada em desempenho industrial repetível, ampliando as opções nas rotas de SAF, biofertilizantes e químicos especiais, ao mesmo tempo em que elevam a eficiência de capital e a certeza de entrega para os parceiros. A Cemvita segue focada em execução disciplinada: converter marcos tecnológicos em fornecimento confiável e impacto mensurável.

A Cemvita aproveita o poder da biologia sintética para transformar emissões de carbono em químicos de base biológica de alto valor. Ao reimaginar resíduos como recurso, a Cemvita produz óleos sustentáveis e outros insumos essenciais para indústrias como aviação, cuidados pessoais, agricultura e mais. Com a missão de acelerar a transição para uma bioeconomia circular, a Cemvita faz parceria com grandes corporações globais para entregar soluções tecnológicas de ponta que enfrentam os desafios climáticos e ajudam a construir um futuro mais sustentável.

