Plataforma MT5 agora disponível no Axi Select, capacitando mais traders globalmente

SYDNEY, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A corretora on-line global Axi tem o prazer de anunciar que a plataforma MT5 já está disponível para seu programa de trader patrocinado líder do setor, o Axi Select. Essa integração proporciona aos traders flexibilidade na escolha da plataforma que melhor se adaptaàsua abordagem de negociação — tudo em um só lugar.

O Axi Select oferece aos traders uma oportunidade única de negociar com até US$ 1 milhão em capital financiado, sem taxas de avaliação, sem contas de demonstração e sem limites de tempo. A inclusão da plataforma MT5 traz essa oportunidade para ainda mais traders, combinando tecnologia de negociação de última geração com um caminho claro para capital e crescimento.

“Lançamos o Axi Select para redefinir o que é possível para traders ambiciosos”, declarou Greg Rubin, chefe do Axi Select. “Ao incorporar a MT5 ao programa, estamos expandindo o acesso e oferecendo aos traders uma maneira mais flexível e poderosa de desenvolver suas carreiras de negociação com o Axi.”

A plataforma Axi MT5 oferece:

Ferramentas avançadas de gráficos e análises

Maior cobertura de mercado e execução mais rápida

Interface de negociação multifuncional com recursos de negociação algorítmica



Com a MT5 agora disponível no Axi Select, os traders podem aproveitar todos os benefícios do programa diretamente em seu ambiente MT5, tendo também a opção de continuar na MT4 se isso atender melhor às suas necessidades de trading.

Tanto na MT4 quanto na MT5, os traders do Axi Select podem:

Negociar em mercados reais com capital real (começando de US$ 5 mil até US$ 1 milhão)

Avançar no seu próprio ritmo, sem taxas de inscrição, contestações ou limites de tempo

Acompanhar o seu desempenho com o sistema Edge Score

Acessar materiais educativos e de treinamento exclusivos

Progresso na sua jornada para a negociação profissional



Essa mudança reflete a missão do Axi Select de prestar apoio aos traders em todas as etapas, oferecendo ferramentas e oportunidades alinhadas com objetivos reais e de longo prazo — não apenas com vitórias de curto prazo.

Para mais informações ou para aderir ao Axi Select na MT5, acesse: https://www.axi.com/int/funded-trader-programme

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD e possui milhares de clientes em mais de 100 países. Além disso, a Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato enviando um e-mail para: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como uma contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

