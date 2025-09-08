Deep Fission Nuclear conclui financiamento de US$ 30 milhões em uma transação de abertura de capital

A Deep Fission, Inc. (“Deep Fission” ou a “Empresa”), uma empresa pioneira em energia nuclear avançada que instala pequenos reatores modulares de água pressurizada em perfurações a 1,6 km de profundidade, anunciou hoje que levantou US$ 30 milhões em uma oferta de colocação privada com forte excesso de demanda a US$ 3,00 por ação, como também concluiu uma transação de fusão reversa para abrir o capital com a Surfside Acquisition Inc., que foi renomeada como Deep Fission, Inc.

O Departamento de Energia (DOE) anunciou recentemente que a Deep Fission foi escolhida para participar do Programa-piloto de Reatores Nucleares do presidente Trump. A iniciativa oferece uma oportunidade de otimizar um reator piloto, com meta de atingir a criticidade até 4 de julho de 2026, com rápida comercialização prevista para depois.

“Este é um momento único para a indústria nuclear”, afirmou Liz Muller, cofundadora e CEO da Deep Fission. “A Deep Fission dispõe da tecnologia certa, no momento certo e no lugar certo. Com este financiamento, poderemos iniciar a construção do nosso reator-piloto, com previsão de conclusão para 2026. Acreditamos que nossa tecnologia pode ser escalada de forma rápida e rentável, atendendoàenorme demanda de energia de data centres de IA e de outros clientes de todas as partes do mundo.”

O projeto exclusivo da Deep Fission combina métodos comprovados das indústrias nuclear, de petróleo e gás e geotérmica, utilizando peças prontas para uso e urânio pouco enriquecido (LEU) facilmente disponível para simplificar as cadeias de suprimentos. Ao instalar o reator a 1,6 km abaixo do solo, a geologia circundante oferece blindagem e proteção naturais, com bilhões de toneladas de rocha proporcionando segurança passiva e contenção. A abordagem reduz a pegada na superfície, reforça a segurança e foi concebida para permitir uma implementação mais rápida e acessível. A empresa tem como objetivo alcançar um custo nivelado de eletricidade (LCOE) de 5 a 7 centavos por kWh já na sua primeira implementação comercial desse tipo.

Apoiada por um robusto portfólio de propriedade intelectual, a Companhia possui atualmente 24 pedidos de patente pendentes, incluindo um já aprovado nos Estados Unidos, além de mais de 40 inovações exclusivas.

Como resultado da fusão reversa, a Companhia passou a estar sujeita aos requisitos de divulgação pública previstos na Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme emenda. A Companhia pretende protocolar uma declaração de registro de revenda no Formulário S-1 juntoàSEC, com o objetivo de registrar suas ações em circulação e solicitar a aprovação para cotação no OTCQB (The Venture Market).

A Benchmark Company, LLC, a Seaport Global Securities LLC, a Network 1 Financial Securities, Inc., a Phoenix Financial Services e a Dinosaur Financial Group, LLC atuaram como agentes de colocação. A Montrose Capital Partners patrocinou a transação de abertura de capital, e os investidores da Deep Fission incluem 8VC, Deep Future, Wave Function, Ed Eisler, da EE Holdings, e Mark Tompkins, da Montrose Capital Partners.

Sobre a Deep Fission

A Deep Fission está revolucionando o cenário energético com uma tecnologia inovadora que instala um pequeno reator modular de água pressurizada em um poço a 1,6 km de profundidade. Fundada e liderada por uma equipe de cientistas, engenheiros e empreendedores experientes, a empresa está comprometida em fornecer energia de baixo carbono segura, confiável e acessível em grande escala. A Deep Fission foi recentemente escolhida para o novo Programa-piloto de Reatores do Departamento de Energia e tem como meta alcançar a criticidade até julho de 2026. A Deep Fission foi fundada em 2023 pela dupla Elizabeth e Richard Muller, pai e filha. Saiba mais em deepfission.com.

Para consultas da mídia, entre em contato com:

chloe.frader@deepfission.com

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa pode conter declarações prospectivas, conforme disposto na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada, e na Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme emendada. As declarações prospectivas referem-se, entre outros, aos nossos planos, objetivos e expectativas para nossos negócios, crescimento futuro, prêmios, carteira de pedidos, operações e desempenho e condição financeira. As declarações prospectivas podem incluir terminologia como “pode”, “deve”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “irá”, “poderia”, “projeta”, “visa”, “potencial”, “continua” e expressões semelhantes que não se relacionam apenas a questões históricas ou resultados reais. Tais declarações prospectivas incluem declarações sobre: ??a intenção da empresa de registrar uma declaração de revenda no Formulário S-1 e solicitar cotação no OTCQB; meta de um LCOE de 5 a 7 centavos por kWh; planeja otimizar um reator-piloto até 4 de julho de 2026, em conexão com o Programa-piloto de Reatores do Departamento de Energia (DOE), e projeções dos custos iniciais de construção do reator. As declarações prospectivas baseiam-se nas convicções e premissas da administração, incluindo expectativas e projeções atuais sobre eventos e tendências futuras, e em informações atualmente disponíveisàadministração.

As declarações prospectivas contidas neste ou em qualquer outro comunicado estão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles previstos ou presumidos. Tais riscos, incertezas e suposições estão sujeitos a inúmeros fatores, incluindo, entre outros: que a instalação-piloto inicial e as aplicações comerciais da Empresa podem progredir mais lentamente do que o projetado ou enfrentar atrasos e mudanças de engenharia que aumentem as despesas e os requisitos de capital para a execução; que o mercado para nossa tecnologia de Reator de Fissão Profunda ainda não está estabelecido e pode não alcançar o potencial de crescimento que esperamos ou pode crescer mais lentamente do que o esperado; que as aprovações e licenças necessárias relacionadas a vários aspectos de nossos negócios podem não ser concedidas em tempo hábil, se forem concedidas; que o custo da eletricidade gerada por nossos Reatores de Fissão Profunda pode não ser competitivo em termos de custos com futuras fontes de geração de eletricidade em alguns mercados; que podemos não ter sucesso em celebrar qualquer contrato vinculativo com qualquer cliente para entregar nossos Reatores de Fissão Profunda; que podemos não ter sucesso em estabelecer parcerias com parceiros estratégicos e entidades governamentais que seriam importantes para o nosso negócio; que temos experiência limitada na comercialização de nossos produtos em grande escala; que nossas solicitações de registro de valores mobiliários (SDA applications) podem não ser aprovadas, e qualquer retrabalho necessário para atender às preocupações da Comissão Reguladora Nuclear (NRC) poderia atrasar significativamente a comercialização de nossos produtos; potencialmente tendo que nos defender contra reivindicações de violação de propriedade intelectual; a possibilidade de que os benefícios para os clientes de nossos produtos possam ser suplantados por outras tecnologias ou soluções ou produtos de concorrentes; que nosso auditor emitiu uma opinião de “continuidade operacional”; que nossos planos de negócios exigem uma quantidade significativa de capital, mas que não há garantia de que tal capital estará disponível para nós em tempo hábil, se houver. O exposto acima não é uma lista exaustiva de todos os fatores que podem fazer com que quaisquer declarações prospectivas se mostrem imprecisas ou que nossos resultados reais possam diferir materialmente de nossas expectativas e previsões. Além disso, operamos em um ambiente altamente regulamentado. Novos riscos surgem ocasionalmente. Não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos e tendências futuras discutidos neste Comunicado podem não se concretizar, e os resultados efetivos podem diferir substancialmente e de forma adversa daqueles previstos ou implícitos nas declarações prospectivas. Não podemos garantir resultados, desempenho ou realizações futuras. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data deste Comunicado, nem de ajustá-las aos resultados reais ou a expectativas revisadas, exceto quando exigido por lei.

Informações adicionais sobre os fatores acima e outros fatores podem ser encontradas nos arquivos públicos da Empresa juntoàSEC, incluindo as seções intituladas “Declarações prospectivas” e “Fatores de risco” no Relatório atual da empresa no Formulário 8-K, que será arquivado na SEC em ou por volta de 11 de setembro de 2025 e em arquivos subsequentes juntoàSEC. Os registros da SEC mencionados estarão disponíveis publicamente quando arquivados ou mediante solicitação.

IR@deepfission.com

707-400-0778

