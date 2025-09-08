Rede de escolas adota práticas que estimulam a autonomia

O desenvolvimento da autonomia infantil é tema de estudos em diferentes áreas da educação e da psicologia. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), crianças que exercitam responsabilidades compatíveis com a idade apresentam maior capacidade de adaptação, pensamento crítico e engajamento social.

Na Rede Decisão, o estímulo à autonomia é trabalhado de forma integrada ao processo pedagógico. A instituição adota práticas que incentivam a participação ativa dos estudantes em decisões simples, a organização da rotina e a valorização da tentativa como parte essencial da aprendizagem.

O que é autonomia infantil



A autonomia pode ser entendida como a capacidade da criança de tomar pequenas decisões, resolver problemas de acordo com a idade e assumir responsabilidades dentro de um ambiente seguro. Para a educadora Maria Montessori, “qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo ao desenvolvimento da criança” (Montessori, 1912).

Benefícios para o desenvolvimento



Estimular a autonomia desde cedo fortalece a autoestima, amplia o senso de pertencimento e contribui para que a criança aprenda a lidar com frustrações. Esse processo está diretamente ligado à formação de adultos mais seguros, criativos e resilientes.

Como estimular em casa



No ambiente familiar, pequenas atitudes podem favorecer esse processo. A Rede Decisão recomenda práticas como:

Permitir escolhas adequadas à idade, como roupas ou lanches.

Envolver as crianças em tarefas simples, como organizar brinquedos ou arrumar a mesa.

Incentivar a organização com recursos visuais, como quadros e agendas.

Tratar erros como parte do aprendizado, evitando punições exageradas.

Respeitar o tempo da criança ao realizar atividades.

Repetidas no dia a dia, essas ações contribuem para o fortalecimento da independência.

Autonomia na era digital



A tecnologia também pode apoiar a autonomia quando usada com equilíbrio. Aplicativos de organização, vídeos educativos e jogos interativos ajudam na aprendizagem e no planejamento. No entanto, a Rede Decisão ressalta a importância da mediação de adultos para orientar conteúdos, limitar o tempo de tela e estimular experiências concretas fora do ambiente digital.



Sinais de progresso

Educadores observam que a criança demonstra autonomia quando tenta antes de pedir ajuda, assume pequenas responsabilidades, lida com frustrações, participa de tarefas coletivas e toma decisões compatíveis com a idade. A Rede Decisão reforça que esse processo é gradual, varia conforme cada contexto familiar e escolar e deve ser respeitado em seu próprio ritmo.

O papel da escola



O espaço escolar é considerado essencial para a prática da autonomia. Na Rede Decisão, professores são orientados a incentivar a participação dos alunos, apoiar tentativas e promover atividades que favoreçam a cooperação. A convivência com colegas e o cumprimento de regras coletivas ampliam o senso de responsabilidade e colaboração.

O estímulo à autonomia infantil está associado ao fortalecimento da confiança e da responsabilidade, preparando crianças para enfrentar os desafios da vida adulta. Ao integrar práticas pedagógicas, orientação familiar e uso consciente da tecnologia, a Rede Decisão contribui para formar estudantes mais conscientes, seguros e preparados para o futuro.

Sobre a Rede Decisão

A Rede Decisão é um grupo educacional brasileiro fundado em 1984 e responsável pela gestão pedagógica de escolas privadas de educação básica. O grupo tem 23 unidades próprias localizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais e uma escola do Estado do Paraná sob sua gestão. E, atualmente, conta com cerca de 13.000 alunos. A companhia educacional também prepara alunos para o Ensino Superior, o desenvolvimento pessoal e profissional, promove um ambiente de diversidade e busca criar impacto positivo nas comunidades do entorno.

Para saber mais, basta clicar aqui