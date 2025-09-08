Rede de escolas adota práticas que estimulam a autonomia
A Rede Decisão aponta estratégias para incentivar a autonomia infantil em sala de aula e no ambiente familiar, destacando benefícios como fortalecimento da autoestima, senso de responsabilidade e preparo para os desafios da vida
O desenvolvimento da autonomia infantil é tema de estudos em diferentes áreas da educação e da psicologia. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), crianças que exercitam responsabilidades compatíveis com a idade apresentam maior capacidade de adaptação, pensamento crítico e engajamento social.
Na Rede Decisão, o estímulo à autonomia é trabalhado de forma integrada ao processo pedagógico. A instituição adota práticas que incentivam a participação ativa dos estudantes em decisões simples, a organização da rotina e a valorização da tentativa como parte essencial da aprendizagem.
O que é autonomia infantil
A autonomia pode ser entendida como a capacidade da criança de tomar pequenas decisões, resolver problemas de acordo com a idade e assumir responsabilidades dentro de um ambiente seguro. Para a educadora Maria Montessori, “qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo ao desenvolvimento da criança” (Montessori, 1912).
Benefícios para o desenvolvimento
Estimular a autonomia desde cedo fortalece a autoestima, amplia o senso de pertencimento e contribui para que a criança aprenda a lidar com frustrações. Esse processo está diretamente ligado à formação de adultos mais seguros, criativos e resilientes.
Como estimular em casa
No ambiente familiar, pequenas atitudes podem favorecer esse processo. A Rede Decisão recomenda práticas como:
-
Permitir escolhas adequadas à idade, como roupas ou lanches.
-
Envolver as crianças em tarefas simples, como organizar brinquedos ou arrumar a mesa.
-
Incentivar a organização com recursos visuais, como quadros e agendas.
-
Tratar erros como parte do aprendizado, evitando punições exageradas.
-
Respeitar o tempo da criança ao realizar atividades.
Repetidas no dia a dia, essas ações contribuem para o fortalecimento da independência.
Autonomia na era digital
A tecnologia também pode apoiar a autonomia quando usada com equilíbrio. Aplicativos de organização, vídeos educativos e jogos interativos ajudam na aprendizagem e no planejamento. No entanto, a Rede Decisão ressalta a importância da mediação de adultos para orientar conteúdos, limitar o tempo de tela e estimular experiências concretas fora do ambiente digital.
Sinais de progresso
Educadores observam que a criança demonstra autonomia quando tenta antes de pedir ajuda, assume pequenas responsabilidades, lida com frustrações, participa de tarefas coletivas e toma decisões compatíveis com a idade. A Rede Decisão reforça que esse processo é gradual, varia conforme cada contexto familiar e escolar e deve ser respeitado em seu próprio ritmo.
O papel da escola
O espaço escolar é considerado essencial para a prática da autonomia. Na Rede Decisão, professores são orientados a incentivar a participação dos alunos, apoiar tentativas e promover atividades que favoreçam a cooperação. A convivência com colegas e o cumprimento de regras coletivas ampliam o senso de responsabilidade e colaboração.
O estímulo à autonomia infantil está associado ao fortalecimento da confiança e da responsabilidade, preparando crianças para enfrentar os desafios da vida adulta. Ao integrar práticas pedagógicas, orientação familiar e uso consciente da tecnologia, a Rede Decisão contribui para formar estudantes mais conscientes, seguros e preparados para o futuro.
Sobre a Rede Decisão
A Rede Decisão é um grupo educacional brasileiro fundado em 1984 e responsável pela gestão pedagógica de escolas privadas de educação básica. O grupo tem 23 unidades próprias localizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais e uma escola do Estado do Paraná sob sua gestão. E, atualmente, conta com cerca de 13.000 alunos. A companhia educacional também prepara alunos para o Ensino Superior, o desenvolvimento pessoal e profissional, promove um ambiente de diversidade e busca criar impacto positivo nas comunidades do entorno.
