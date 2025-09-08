Soluções aproximam inovação e prática clínica no 57º CBPC/ML

Diagnóstico Integrado e Eficiência em Saúde são os temas do estande da bioMérieux no 57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (CBPC/ML), que será realizado de 16 a 19 de setembro de 2025, no Riocentro, Rio de Janeiro (RJ). A companhia reforçará seu compromisso em oferecer inovação, eficiência e inteligência para os laboratórios clínicos.

Entre os equipamentos em exposição estarão tecnologias voltadas ao diagnóstico laboratorial, como VIDAS® 3 e VIDAS® KUBE™ (imunoensaio automatizado e compacto), BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH (diagnóstico sindrômico), BIOFIRE® SPOTFIRE® (diagnóstico sindrômico point of care), BACT/ALERT® VIRTUO® (hemoculturas automatizadas), VITEK® MS PRIME (espectrometria de massas para identificação microbiológica), além da linha VITEK, incluindo o VITEK® COMPACT PRO, lançamento em identificação bacteriana e testes de sensibilidade antimicrobiana.

Além da exposição dos equipamentos, a bioMérieux realizará palestras silenciosas em seu estande, com especialistas abordando temas atuais como diagnóstico rápido de meningite, gestão de informação em microbiologia, rentabilidade em laboratórios de imunoensaios e validação de testes IGRA.

A programação científica contará ainda com dois treinamentos patrocinados pela companhia:

- No dia 17/09, das 13h às 14h30 (sala com 210 lugares): Workshop Temático “Da prática atual às fronteiras do amanhã: explorando o uso inteligente dos recursos em Microbiologia Clínica e as novas tecnologias que estão norteando o futuro”.

- No dia 18/09, das 12h às 13h (Sala 01, com 720 lugares): Palestra Magna “Desafios dos testes de sensibilidade antimicrobiana numa perspectiva global de resistência antimicrobiana”, ministrada pelo Dr. Christian Giske, especialista no tema, com presidência de sessão da Dra. Marines Dalla Valle Martino.

Com sua participação no CBPC/ML 2025, a bioMérieux reafirma sua missão de contribuir para a melhoria da saúde pública global, aproximando inovação tecnológica e prática clínica.

Atuante na área de diagnóstico in vitro desde 1963, a bioMérieux está presente em 45 países e atende mais de 160 países com o apoio de uma ampla rede de distribuidores. Em 2024, o faturamento atingiu € 4 bilhões, com mais de 93% das vendas realizadas fora da França.

A bioMérieux fornece soluções de diagnóstico (sistemas, reagentes, software e serviços) que determinam a origem de doenças e contaminações, principalmente doenças infecciosas. Também são utilizados na detecção de microrganismos em produtos agroalimentares, farmacêuticos e cosméticos.

Serviço:

57º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial

Data: 16 a 19 de setembro de 2025

Local: Riocentro – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: das 9h às 18h | Estande bioMérieux nº 108

Mais informações: https://cbpcml.org.br/