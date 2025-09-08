Planejamento tributário contínuo evita riscos

O planejamento tributário contínuo consiste em revisar e ajustar estratégias fiscais durante todo o ano, considerando alterações na legislação, mudanças no cenário econômico e a evolução das operações da empresa. Diferente da abordagem concentrada no encerramento do exercício, o método contínuo distribui a análise em ciclos regulares, permitindo decisões mais assertivas e tempestivas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), desde 1988 foram editadas 517.388 normas tributárias no Brasil, o que equivale a mais de duas por hora útil. Esse cenário reforça a necessidade de adaptação constante das empresas às mudanças legais.

“A legislação tributária brasileira sofre atualizações frequentes, e a adaptação imediata evita que a empresa seja surpreendida por mudanças que impactem a carga fiscal ou obrigações acessórias. Com um acompanhamento periódico, é possível identificar alternativas de enquadramento, incentivos fiscais ou adequações operacionais de acordo com normas estabelecidas por órgãos como o Conselho Federal de Contabilidade e a Receita Federal”, explica Adriana Matos, COO da Person Consultoria.

“A prática contínua também favorece a integração entre áreas financeira, contábil e jurídica. O cruzamento de informações permite identificar oportunidades de economia lícita, revisar contratos, ajustar prazos de pagamento e antecipar efeitos de mudanças regulatórias. Ao adotar essa postura proativa, a empresa evita a concentração de ajustes no fim do ano, reduzindo riscos de autuações e inconsistências”, acrescenta a executiva, Adriana Matos.

Além disso, o planejamento tributário contínuo contribui para a previsibilidade de caixa, elemento essencial para o crescimento estruturado. Ao considerar impactos fiscais em novos projetos, investimentos ou expansão geográfica, a liderança pode alinhar decisões estratégicas à capacidade financeira real.

Em períodos de reforma ou atualização do sistema tributário, a abordagem contínua se torna ainda mais relevante. Monitorar propostas, simular cenários e avaliar impactos de forma antecipada permite que a empresa se adapte gradualmente, evitando medidas de última hora que possam comprometer resultados.

“Ao incorporar o planejamento tributário como rotina permanente, a organização fortalece sua governança, reduz incertezas e aproveita melhor os recursos disponíveis. Essa disciplina assegura que as decisões fiscais estejam alinhadas à estratégia corporativa, mantendo conformidade e competitividade ao longo de todo o exercício”, finaliza Adriana Matos.

